Hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan yakalanan 2 şahıs tutuklandı

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Antalya’da 18 ve 13 yıl hapis cezaları ile aranan 2 şahıs yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca hırsızlık suçundan 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan H.K. ve Sivas İlamat ve İnfaz Bürosunca Dolandırıcılık suçundan 13 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası ile aranan F.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, tutuklandı.

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