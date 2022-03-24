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Çarpmanın şiddetiyle şapkası cam sileceğinde asılı kaldı Kamyonet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

İHA

Çarpmanın şiddetiyle şapkası cam sileceğinde asılı kaldı Kamyonet yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çevreyolunda kapalı kasa kamyonetin yolun karşısına geçmekte olan yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sırasında çarpmanın etkisiyle cama çarpan yayanını şapkası cam sileceğinde asılı kaldı. Hızlı olduğu belirtilen kamyonetin çarptıktan sonra sürüklediği yayanın hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
Kaza, AntalyaAlanya D400 karayolu Manavgat Çevreyolunda Yemişli Mesire alanı önünde yaya geçidinin bulunmadığı yerden yolun karşısına geçmekte olan Şadi Belen (69), isimli yayaya, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet Özkul’un kullandığı 07 AOK 637 plakalı kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucunda meydana geldi.
Side Köprülü Kavşaktan inen kamyonetin aşırı hızlı olduğu ve yayaya çarptıktan sonra bir süre sürükleyerek durabildiği bildirildi. Ağır yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Şadi Belen’in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Yaya etrafına bakmadı iddiası
Kazaya şahit olan vatandaşlar, yayanın dikkatsiz bir şekilde geçilmemesi gereken bölgeden yola çıktığını, hızla gelen kamyonetin kornaya basmasına rağmen duramayarak yayaya çarptığını ve sürüklediğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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