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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin iftiharları BilimFest’te

İHA

Türkiye’nin iftiharları BilimFest’te

Kepez Belediyesinin 31 Mart2 Nisan tarihlerinde Dokumapark’ta düzenleyeceği BilimFest, Türkiye’nin iftiharı; T 129 ATAK, PUSAT, T155 Fırtına Obüsü, Aksungur, ULAQ, Kuzgun Tj, Bozdoğan, Gökdoğan, SOM J ve Türksat 4B uydusunu ziyaretçilerle buluşturacak.
Kepez Belediyesinin, TÜBİTAK işbirliğiyle Dokumapark’a kazandırdığı Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezi olan Antalya Bilim Merkezi, BilimFest ile kapılarını aralayacak. Antalya Bilim Merkezi, BilimFest ile 31 Mart2 Nisan tarihlerinde bilim ve teknoloji devlerini Kepez’de ağırlayacak. BİLİMFEST’e Savunma Sanayi Akademisi, HAVELSAN, ROKETSAN, ASELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK, Tübitak Sage, Tübitak BİLGEM, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK UZAY, Solo Türk ve Türk Yıldızları, TÜMOSAN gibi Türk sanayi, bilim ve teknolojisine önemli katkılar sunan kuruluşlar katılacak. Bilim Festivali’nde ülkemizin savunma sanayi, bilim ve teknoloji başarıları da sergilenecek. T 129 ATAK Taarruz ve Taktik Helikopteri, yüzde 100 yerliliğe sahip askeri araç PUSAT, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir çok harekatında kullanılan, en popüler ve en etkili ateş destek muharebe aracı T155 FIRTINA OBÜSÜ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş(TUSAŞ) tarafından geliştirilen dev boyutlu insansız hava aracı AKSUNGUR, Türkiye’nin silahlı insansız ilk deniz aracı ULAQ ile Kuzgun Tj, Bozdoğan, Gökdoğan, SOM J ve Türkiye’nin uzaya gönderilen 7. haberleşme uydusu Türksat 4B ziyaretçilerle buluşturulacak.
Antalya Bilim Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımlarıyla 31 Mart Perşembe günü 11.00’da açılacak. Bilim Merkezi’nin açılışıyla 31 Mart2 Nisan tarihlerinde BİLİMFEST düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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