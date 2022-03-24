Başkan Tütüncü, Muratpaşa’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçe ziyaretleri kapsamında komşu ilçe Muratpaşa’yı ziyaret etti. Tütüncü, kıraathanede vatandaşlarla buluştu, sokakta semt esnafıyla kucaklaştı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Gazipaşalılarla bir araya gelen Başkan Tütüncü, bu hafta komşu ilçe Muratpaşa’yı ziyaret etti. Başkan Tütüncü’ye ilçe gezisinde AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Tütüncü, Muratpaşa İlçesi’ndeki ilk ziyaretini Kızıltoprak Mahallesi’ndeki Ali Rıza Alkan’a yaptı. Taziye ziyaretinin ardından, yine aynı mahallede bulunan Yörükobası Kıraathanesi’nde Muratpaşa ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Tütüncü, sıcak eşliğinde vatandaşlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Kızıltoprak Mahallesi’nden sonra Yıldız Mahallesi’ne geçen Tütüncü, semt esnafının da ekmek teknesine konuk oldu. Esnaf tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Tütüncü, istek ve talepleri yerinde dinledi. Başkan Tütüncü, Muratpaşa’da gün boyu devam edecek ziyaret programında, Yeşilova Mahallesi’nde Kadınlar Buluşmasına, Yalım Park’ta Gençlik Buluşmasına ve Kırcami bölgesinde de ilçe sakinlerinin evlerine konuk olacak. Tütüncü, Muratpaşa ziyaretini Sinan Mahallesi’nde gerçekleştireceği taziye ziyareti ile noktalayacak.

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