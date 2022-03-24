ALKÜ’de tazelenme üniversitesinin ofisi açıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ), Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında hem konferans gerçekleştirildi hem de “60+ Tazelenme Üniversitesi” projesinin ofis açılışı yapıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda, 1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, 'Yaşlanan Topluma Hazırlık: Hayata Refakat Eden Öğrenme'' adlı konferans gerçekleştirildi. Programın devamında ise ALKÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü arasında daha önce imzalanan "60+ Tazelenme Üniversitesi” projesinin ofis açılışı yapıldı. Program kapsamında, ALKÜ’ye davet edilen 60 yaş üstü konuklar projenin hayata geçirilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren projeden sorumlu ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Nalbant, “Üniversitemiz ile bakanlık arasında 2 Aralık 2021 tarihinde "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi için iş birliği protokolü imzaladık” dedi.



“Alanya’ya katkı vermek en büyük amacımız”

Yaşlanan toplumda, özellikle yerleşik yerli ve yabancı yaşlı nüfusun arttığı Alanya’da üniversite olarak projeyi gerçekleştirmek için yola çıktıklarını belirten Doçent Nalbant, “Bizler ALKÜ ailesi olarak Üniversite bünyesinde yaşlı bireylerin toplumsal hayata aktif katılımlarının desteklenmesini amaçlamaktayız. Bu kapsamda yaş almış bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal statü ve rollerinin yeniden kazanımı ve boş zamanlarının etkili bir şekilde değerlendirilmesine ilişkin bir mekanizma oluşturmak istiyoruz. Bu doğrultuda üniversitemiz tarafından yürütülen sabah egzersizi, yüzme, tenis ve halk oyunları çalışmalarımız halen sürdürülmektedir. Yapılan çalışmalar, Üniversitemizin öncelikli hedefi olan şehrimizle, bölgemizle ve yaşadığımız toplumla bütünleşme ve topluma her anlamda hizmet etme adına katkı sağlamaktadır” diye konuştu.



“Yaşlılık en büyük mirastır”

Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında ALKÜ’ye davet edilen Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, 20’nci yüzyılın insanlığa bıraktığı en büyük mirasın uzun ömürlülük olduğunu ifade ederek, “Eskiden yaşlanma ve yaşlılık bir istisnaydı, bugün ise bir kural haline geldi. Yeryüzündeki bütün toplumlar istisnasız yaşlanıyorlar. Bilimsel verilerle bu durumu görebilen toplumlar geleceği daha büyük umutlarla bakabilecek. Bunları göz ardı eden toplumlar ise çok büyük sosyal ve sağlık problemleriyle karşı karşıya kalacak. Dolayısıyla ben bugün burada çok genç bir popülasyona konuşuyorum” şeklinde konuştu.



“Yaşlılara övgü kitabından bilgiler aktarıldı”

Cicero’nun 63 yıllık ömründe kaleme aldığı "Yaşlılığa Övgü" kitabından bir bölümü konuklarla paylaşan Prof. Dr. Tufan, “Baktığınızda bu kitapta ‘Bir insanın bir yaşlının en önemli savunma silahı elinde taşıdığı baston değildir, zihnine her gün yeniden kattığı yeni bilgilerdir’ diyor. Dolayısıyla 60+ Tazelenme Üniversitesi olarak adlandırdığımız bu projenin 2000 yıl önce hayata refakat eden öğrenmenin ilk bulgularını bizlerle paylaşıyor. Dolayısıyla bizler yaşlanma ve yaşlılığımızı özellikle orta yaşta nasıl koruyabilirsek ileride de nasıl yaşlanacağımıza orta yaşta aldığımız kararlar karar veriyor.” şeklinde konuştu.



“Yaşlanmaktan korkmayacağız”

Yaşlanmanın korkulacak bir şey olmadığını söyleyen Prof. Dr. Tufan, “Yaşlanmak korkulacak bir şey midir? Bugün sosyoekonomik açıdan çok zengin insanlar 60 yaşına varamadan hayatlarını kaybediyor. Dolayısıyla yaşlanmanın bir şans olduğunu herkesin düşünmesi gerekiyor. Birçoğunuz 70 yaşında ölmeyeceğiz. Belki birçoğunuz 80 yaşına geldiğimizde daha dinç ve dinamik bir hayat sürdüreceğiz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar yaşlanmaktan korkmayacağız. Çevrenizdeki yaşlanan insanların aslında ölümü bekleyen insanlar olduğunu düşünmeyeceğiz. Yaşlılığı hastalıkla asla ilişkilendirmeyeceğiz. Çocuklarda hastalanıyor, gençlerde hastalanıyor, hastalıklar sadece yaşlılara alakalı bir durum değildir” dedi.



“Kadınlar erkeklerden daha çok yaşıyor”

Demans hastalığına da değinen Tufan, “Bugün bu salonda bulunan 150 kişinin ileride Demans olma riski var. Beslenmemize, fiziksel hareketlerimize, zihinsel süreçlerimize dikkat etmezsek ve kendimizi orta yaştan ileri yaşa doğru bir hazırlık sürecine sokmazsak, o zaman bizi bekleyen bir Demans problemimiz vardır” dedi.

Programın sonunda, ALKÜ Rektör Yardımcısı Özgür Kasım Aydemir, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan’a katılımından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Programın ardından ALKÜ Yaşam Merkezine geçilerek burada bulunan 60+ Tazelenme Üniversitesinin ofisinin açılışı yapıldı.

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