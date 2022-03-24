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Çaldığı atla markete girip attan kasada indi Çalınan 150 bin TL'lik yarış atını dedektif gibi iz sürerek buldu Çaldığı atla markete gidip alışveriş yaptı Şüphelinin karayolunda atın üzerinde gittiği ve atla markete girdiği anlar kameralara yansıdı 8 saatlik takibin ardından atına kavuşan Koray Şahin: "Sabahtan beri yollardayım ama buluncaya kadar da durmazdım"

İHA

Çaldığı atla markete girip attan kasada indi Çalınan 150 bin TL'lik yarış atını dedektif gibi iz sürerek buldu Çaldığı atla markete gidip alışveriş yaptı Şüphelinin karayolunda atın üzerinde gittiği ve atla markete girdiği anlar kameralara yansıdı 8 saatlik takibin ardından atına kavuşan Koray Şahin: "Sabahtan beri yollardayım ama buluncaya kadar da durmazdım"

Antalya’da bir kişi, bahçesinden çalınan 150 bin TL değerindeki Rahvan cinsi hamile yarış atını sahibi dedektif gibi iz sürerek buldu. Şüphelinin karayolunda atın üzerindeki anları ve atla markete girmesi kameralara yansıdı. 8 saatlik takibin ardından atına kavuşan Koray Şahin, “Sabahtan beri yollardayım ama buluncaya kadar da durmazdım” dedi.
Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde yaşayan Koray Şahin, sabah saatlerinde bahçeye indiğinde Rahvan cinsi hamile yarış atının yerinde olmadığını gördü. Etrafta arama yapan Şahin, bir ize ulaşamadı. Koray Şahin’e bir süre sonra atının Aksu istikametine doğru gittiğine dair videolar geldi. Görüntülerinden atın kendisinin olduğunu belirleyen Koray Şahin, hayvanını bulmak için yollara düştü. Bir taraftan sosyal medyada görüntüler paylaşan Şahin, gören kişilerin yer bildirimi yapmasını istedi. Atının son görüldüğü bölgelerde arama yapan Şahin, dedektif gibi iz sürmeye başladı. Yaklaşık 8 saat boyunca takipte olan Şahin, atını Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde boş bir alanda bağlı şekilde buldu. Atının bitkin ve nalları çıkmış şekilde bulan Şahin, ağabeyinin getirdiği kamyonetle atını evine götürdü. 5 yaşında ve 3 aylık hamile olan atının durumundan büyük üzüntü duyan Şahin tedavi için hemen evine veteriner çağırdı.

"Şüpheli markete atla girdi"
Şahin, atını çalan şüphelinin uğradığı güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı. Görüntülerin birinde şüphelinin alışveriş yapmak için atla markete gittiği görüldü.

Yavruyken büyüttü
Atını 7 aylık yavruyken aldığını dile getiren Koray Şahin, “Benim için çok değerli, bir atı yetiştirmek zaten kolay değil. Bizim evladımız gibi. Bu sabah kalktığımda 2 yaşındaki kızımla atlara bakmaya gittik. 2 atımdan birinin yerinde olmadığını gördüm. Sağa sola baktık bulamadık. Daha sonra sosyal medyada bir atın görüntüsü geldi, Aksu ilçesine doğru giderken. Görüntülerden atın benim olduğunu gördüm” dedi.

"Bulmadan eve gitmezdim"
Hemen atını aramaya koyulduğunu ifade eden Şahin, “Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde bulduk. Sabahtan beri yollardayım. Buluncaya kadar durmazdım. Atı gören herkes sosyal medyada paylaştı. O görüntülerle son görüldüğü yerin yakınında bulduk. Allah’ıma şükürler olsun kavuşabildik. Oğlumda beni bulmadan bırakmazdı. Değerli bir at yarışa atı nasip olursa tayını alacağız. Atın at denecek hali kalmış yorgun ve bitkin. Çalan kişiden şikayetçi olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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