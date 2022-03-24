Bir firma daha fabrika çatısına GES kurdu

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Aksaray’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına anahtar teslim güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.

Anahtar teslim güneş enerji santrali kurulumlarına devam ettiklerini belirten CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, yaptıkları her bir GES ile temiz enerjiye katkı sağladıklarını söyledi. Yılmaz, güneşin gücünden yararlanan fabrika sayısının hızla arttığını ifade ederek, “Ülkemizde yenilenebilir enerji konusunda farkındalık gün geçtikçe artıyor. Firmalar sürdürülebilir bir gelecek için fabrika çatılarını güneş enerji santrallerine çeviriyor. Bu şekilde hem kâr ediyor hem de doğayı korumaya katkıda bulunuyor” dedi.

Türkiye genelinde birçok fabrikanın çatısında güneş panellerinin yer aldığını dile getiren Yılmaz, “Aksaray’da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına da anahtar teslim güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Yapılan iş birliği kapsamında firmanın çatısına 6825 kWp gücündeki güneş enerji santrali kuruldu. Projede 450 Wp gücünde 15 bin 169 adet güneş paneli kullanıldı. Bir firmayı daha güneş enerjisi ile tanıştırdık” diye konuştu.



“Çatıları GES’le donatmaya hız kesmeden devam edeceğiz”

“Dünyayı daha sağlıklı ve yaşanabilir bir geleceğe taşımak amacıyla çalışıyoruz” diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

“Yarınlarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, geleceğimizi korumak, iyi bir gelecek inşa etmek için sorumluluklarımızın farkındayız ve bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaşadığımız gezegenin enerji ihtiyacını temiz kaynaklarla karşılamak için öncülük ederek, güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir çevre bilincinin yaygınlaştırılması için çatıları GES‘le donatmaya hız kesmeden devam edeceğiz.”

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