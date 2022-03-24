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AÜ Rektörü Özkan: “İnsanlık çevreyi yok ederken kendi geleceğini yok ediyor” Çevre Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

İHA

AÜ Rektörü Özkan: “İnsanlık çevreyi yok ederken kendi geleceğini yok ediyor” Çevre Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Çevre Hizmet Ödül Töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “İnsanlık çevreyi ve canlı türlerini yok ederken, aslında bindiği dalı kesiyor ve kendi geleceğini de yok ediyor” dedi.
Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından bu yıl 24.’sü düzenlenen Çevre Hizmet Ödül Töreni gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın katılımlarıyla Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Alanya Belediye Başkanı Murat Adem Yücel, Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş, AKÇAM Müdürü Prof. Dr. Şule Orman, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“Kampüs ülkelerle yarışacak düzeyde”
Törenin açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya’nın Türkiye’nin en zengin bitki çeşitliliğine sahip şehri olduğunu söyleyerek, “Kampüsümüz 21’i endemik olmak üzere 438 bitki çeşidi ile adeta şehirlerle değil ülkelerle yarışacak sayıda bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Geleceğe taşımakla sorumlu olduğumuz bu büyük emanet, üniversite olarak ayrıca bize önemli bir de sorumluluk yüklüyor. Bu nedenle Akdeniz Üniversitesi olarak çevre sorunlarını çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin donanımlı bir eğitim alması kadar, çevre bilincine sahip, yaşadığı dünyaya duyarlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi için de gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

“Bütüncül yaklaşımlar geliştirmeliyiz”
Sanayileşme ve nüfus artışının etkisiyle çevrenin ciddi bir tehdit ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Rektör Özkan, küresel ısınma, iklim değişikliği, çevre kirliliği, doğal kaynakların yok olması, çölleşme ve kuraklığın, günümüzün en önemli sorunları arasında yer aldığını ve bu sorunların sadece çevreyi değil, ekonomiyi, güvenliği ve sosyal hayatı da çok yakından ilgilendirdiğini söyledi. Artan kaynak tüketiminin çevre üzerindeki baskısının artık daha fazla sürdürülemeyeceğini ifade eden Rektör Özkan, “Tüm canlıları ve yaşamı tehdit eden bu soruna karşı vakit kaybedilmeden önlem almalıyız. Ancak günübirlik tedbirlerle değil, bu büyük ve derin sorunun çözümü için küresel ölçekte iş birliği yapmamız, bütüncül yaklaşımlar geliştirmemiz ve kolektif bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için de toplumsal duyarlılığın artması çok önemli” dedi.

“Ekosistem çöküşü yaşanıyor”
Çevre Hizmet Ödülleri’nin 24’üncü yılında olduklarını belirten Rektör Özkan, “Töreni ilk düzenlediğimiz günden beri dünyada Çin Nehir Yunusu, Siyah Batı Gergedanı, Pirene dağ keçisi gibi pek çok canlının nesilleri tükendi. Liste daha çok uzun. Gelecek 20 yılda da 500'den fazla hayvan türünün yok olması bekleniyor. Adeta bir ekosistem çöküşü yaşanıyor. Konunun uzmanları her konuşmasında geri dönülmez bir yola girmenin eşiğinde olduğumuzu söylüyor. Ancak insanlık çevreyi ve canlı türlerini yok ederken, aslında bindiği dalı kesiyor ve kendi geleceğini de yok ediyor” ifadelerini kullandı.

“En uzun soluklu organizasyonlar arasında”
Çevre Hizmet Ödül Töreni gibi etkinliklerin çevre konusunda hassasiyetin artmasına katkı sağlayacağına olan inancını vurgulayan Rektör Özkan, “Dilerim bu acımasız sistemin devam edemeyeceğini hep birlikte idrak edebiliriz” dedi. Çevre alanında ülkemizdeki en uzun soluklu organizasyonların da başında gelen Çevre Hizmet Ödülleri’ne Türkiye genelinden gösterilen ilginin oldukça memnuniyet verici olduğunu ifade eden Rektör Özkan, “İyi örneklerin yaygınlaşmasına katkı sağladığına inandığım bu etkinlikte bu prestijli ödülü kazananları da şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

“Toprak tüm sektörler için vazgeçilmezdir”
Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Şule Orman ise konuşmasında aynı zamanda Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi olduğunu belirterek toprağın öneminden bahsetti. Prof. Dr. Orman, su ve hava gibi yaşamın vazgeçilmez unsurlarından olan toprağın üretilemeyen, çoğaltılamayan ve sınırlı bir doğal varlık olduğunu 1 cm toprağın oluşması için 1001000 yıl; ortalama 400 yıl gibi süre geçmesi gerektiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 17 maddelik ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan bahseden Prof. Dr. Orman, bu amaçlardan bir tanesinin Karasal Yaşam ile tarımın yani toprağın canlılar için hayati önem taşıdığını ve doğal yaşamın korunması ve biyoçeşitliliğin kaybının azaltılmasının hedef haline getirildiğini söyledi.

“Ödüller takdim edildi”
Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Törende Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çevre Hizmet Ödülleri’nin ilk ödülünü Stanford Üniversitesi’nin değerlendirmesi ile dünyanın en etkin bilim adamları arasında yer almış olan, birçok bitki türünün insan sağlığı ile ilişkileri konusundaki çalışmalarıyla Bilim Onur Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Erdem Yeşilada’ya takdim etti. Rektör Özkan ayrıca “Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan faaliyetler, Organik Gübre Üretimi, Muz Lifi Projesi, Güneş Enerji Sistemleri Projesi ve Doğaya Dokunuş Projesi ve çalışmaları” ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e Antalya Ölçeği Kamu Kategorisi Çevre Hizmet Ödülü’nü takdim etti. Alanya Belediye Başkanı Yücel, “Bize miras bırakılan bu ülkeyi, bu çevreyi korumak için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Sıfır atık, muz lifinin endüstriye kazandırılması, organik gübre, yenilenebilir enerji üretimi gibi birçok proje üretiyoruz. Aldığımız bu ödülle projelerimizin başarısını tescillemiş olduk” ifadelerini kullandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da çevre değerlerinin korunması için yaptığı ve öncülük ettiği çalışmaları ile Özel Ödül’e layık görüldü.

“Minik öğrencilerden doğal defile”
Ödül töreninin sürprizi ise okul öncesi öğrencilerinin hazırladığı Doğal Defile Gösterisi oldu. Geri dönüşüm malzemeleriyle yaptıkları kıyafetlerle sahneye çıkan minik öğrenciler yoğun ilgi gördü. ‘Çevre Hizmet Ödülleri2021’ programı kapsamında ayrıca ‘Sürdürülebilir Çevre” Paneli gerçekleştirildi. AKÇAM Müdürü Prof. Dr. Şule Orman’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde Koruma ve Yaşatma Derneği Kurucusu Seher Akyol Çevre ve Doğa Bilinci konulu, Prof Dr. Erdem Yeşilada Doğanın Sağaltıcı Gücü konulu, Çevre ve İklim Derneğinden Eda Çetinkaya Dalgıç Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi konulu, Deniz Şafak ise Çevre Duyarlılığının Medyadaki Yeri konulu konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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