Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Antalya’nın Kaş ilçesinde 2 şahsın aracında yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaş'ın Yeşilköy Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Ekipler, İ.Ç. ve N.E. isimli şahısların araçlarında yaptıkları aramada; 1 adet 9x3 santimetre ebatlarında uyuşturucu madde,1 adet 12x9 santimetre ebatlarında uyuşturucu madde, 1 adet payp ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

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