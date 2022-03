Ayşekadın fasulyenin kilosu 100 lira

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KIŞ döneminde sadece Antalya'da bazı seralarda az miktarda üretimi olan ayşekadın fasulyenin pazardaki kilogram fiyatı 80 lira ile 100 arasında değişiyor. Üretici ve pazarcılar mevsimi olmayan fasulyenin çok az miktarda üretiliyor olması nedeniyle fiyatının bu kadar yüksek olduğunu söyledi.

Bu yıl çok sert geçen kış mevsimi nedeniyle birçok örtü altı sebze ürünü fiyatları da ciddi miktarlara ulaştı. Havanın eksi dereceleri görmesi nedeniyle Antalya ve bölgesindeki seralarda zirai don olayları yaşandı. Bitkilerin aşırı soğuk nedeniyle strese girmesi ve verimin düşmesi, piyasaya ürün sevk miktarını da ciddi ölçüde düşürdü. Üründeki düşüş ise girdi maliyetlerindeki artışla birlikte mevsim boyunca fiyatlara yansıdı. Biberden domatese, patlıcandan salatalığa sebze ve meyvelerdeki yüksek fiyattan hem tüketici hem üretici şikayetçi.

KİLOSU 80-100 TL

Semt pazarlarında son günlerin fiyat rekorunu ise ayşekadın fasulye kırdı. Kış mevsim şartlarının devam ettiği süreçte, sadece Antalya'da Gazipaşa-Alanya bölgesi ağırlıklı olmak üzere Kumluca ve Demre bölgelerinde çok az miktarda üretilebilen ayşekadın fasulyenin kilogramı, pazarda 80 ila 100 TL'ye satışa sunuluyor.

FASULYE MEVSİMİ DEĞİL

Muratpaşa Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki semt pazarında tezgah açan Celal Karaman, Gazipaşa'dan getirdiği az miktardaki ayşekadın fasulyenin kilosunu 80 TL'den satışa sundu. Saat 07.00'de tezgah açtığını belirten Karaman, öğle saatlerine kadar sadece 1 kilo fasulye satabildiğini söyledi. Fasulye fiyatının yüksek olmasının nedeninin soğuk hava ve mevsimi olmamasına bağlayan Karaman, "Şu an sadece Gazipaşa'da çıkıyor. Az çıktığı ve alıcı çok olduğundan fiyatı pahalı, maliyet de yüksek şu an. Bugün fazla değil, 1 kilo satabildik. Gazipaşa'da serada yetiştirilebiliyor, şu an açıkta olmaz zaten" dedi.

SOĞUK HAVANIN ETKİSİ SÜRÜYOR

Diğer ürünlerin fiyatlarının da yüksek olduğunu anlatan Karaman, "Domates Demre'den geliyor. Bize gelişi 21 TL, masrafları hariç, hal çıkış ücreti, mazot parası, poşetin kilosu 50 TL. Patlıcan 25 TL, salatalık 20-25 TL, biberler 50 TL, kırmızı kapya 25 TL. Cin biber 80 lira, o da olmadığından. Pazarda şu an bir tek bende var" diye konuştu.

KİLOSUNU 100 TL'YE SATIYOR

Aynı pazarda fasulyenin bulunduğu iki tezgahtan diğerinin sahibi Nasuh Çağıl ise kilosunu 100 TL'den satışa sunuyor. Çağıl, fasulyenin fiyatının yüksek olmasının nedenini şöyle açıkladı:

"Sert bir kıştan çıktık, havalar soğuk ondan dolayı ürün yok. Şu anda sadece Gazipaşa-Alanya bölgesinde üretim var. Kumluca, Demre, Mersin'de ise çok az. Seralarda şu an zaten her şey zor üretiliyor. Günlük sattığımız 5-10 kilo, ama bu fiyata bile çiftçiyi kurtarmıyor."

SERALARDA ARALARA SERPİŞTİRİLİYOR

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, şu an mevsim olarak fasulyenin üretim dönemi olmadığını, bazı seralarda asıl üretilen ana ürün aralarına serpiştirilerek çok az miktarda üretildiği için fiyatın da bu nedenle yüksek olduğunu söyledi. Yılmaz, hale günlük çok az miktarda fasulye geldiğini, gece ilk saatlerde gelen ürünün tükendiğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-03-25 11:41:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.