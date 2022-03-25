Türksat 4B uydusu BİLİMFEST’te

Kepez Belediyesi’nin, Antalya Bilim Merkezi’nde 31 Mart2 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği BilimFest, ziyaretçilerini Türksat 4B uydusuyla buluşturacak.

Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezi olan Antalya Bilim Merkezi, BilimFest ile kapılarını aralıyor. Dokumapark’ta 31 Mart2 Nisan tarihlerinde düzenlenecek BilimFest, Antalyalıları bilim ve teknolojiyle buluşturacak. BilimFest’te, Dünya’nın önde gelen uydu operatörlerinden biri olan Türksat’ta yerini alacak. Kendi uyduları ve diğer uydular üzerinden her türlü uydu haberleşmesini gerçekleştiren Türksat, 4B uydusunu ziyaretçilere tanıtacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.