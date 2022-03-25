Manavgat’ta kaçak sigara ve tütün operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çok miktarda makaron ve tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlileri tarafından Manavgat genelinde kaçak, sahte sigara ve tütün satan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, bir iş yerinde ve bir araçta yapılan aramada, bin 743 paket içi tütünle doldurulmuş makaron, 98 paket boş makaron ve 20 buçuk kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak Y.A. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.