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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Hazırladığımız kitapçıktaki çözümleri, yönetici pozisyonundaki herkes ezberleyecek" "Muhalefetin beni dinlediğinden (yani iktidar sahipleri) çok daha fazla sizin beni dinlemeniz lazım" "Bir kitapçık hazırladık, orada çözümlerimiz var. Çözümlerimiz bölümünü kimse kusura bakmasın, partiye üye olan herkes, yönetici pozisyonundaki herkes ezberleyecek" "Bilgiden yararlanmayan, stratejik çalışmayan arkadaşımız köşeye çekilsin, ona saygı duyarız. Başımızın üstünde yeri var" "Ne kadar partiye genç üye olursa o kadar mutlu olurum. 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak" "Topluma söz verdim, gerçekten söz verdim, bu toplumu bütün belalardan kurtaracağız beraber Millet İttifakı olarak"

İHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kitapçık hazırladık, orada çözümlerimiz var. Çözümlerimiz bölümünü kimse kusura bakmasın, partiye üye olan herkes, yönetici pozisyonundaki herkes ezberleyecek. Bu işin ortası yok, ezberleyecek. 'Efendim ben ezberleyemiyorum, benim bu kapasitem yok'. Makamı bırakacaksın, oraya, o işi ezberleyen, bilen birisi gelip oturacak ve halka gidecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Hazırladığımız kitapçıktaki çözümleri, yönetici pozisyonundaki herkes ezberleyecek" "Muhalefetin beni dinlediğinden (yani iktidar sahipleri) çok daha fazla sizin beni dinlemeniz lazım" "Bir kitapçık hazırladık, orada çözümlerimiz var. Çözümlerimiz bölümünü kimse kusura bakmasın, partiye üye olan herkes, yönetici pozisyonundaki herkes ezberleyecek" "Bilgiden yararlanmayan, stratejik çalışmayan arkadaşımız köşeye çekilsin, ona saygı duyarız. Başımızın üstünde yeri var" "Ne kadar partiye genç üye olursa o kadar mutlu olurum. 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak" "Topluma söz verdim, gerçekten söz verdim, bu toplumu bütün belalardan kurtaracağız beraber Millet İttifakı olarak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kitapçık hazırladık, orada çözümlerimiz var. Çözümlerimiz bölümünü kimse kusura bakmasın, partiye üye olan herkes, yönetici pozisyonundaki herkes ezberleyecek. Bu işin ortası yok, ezberleyecek. ‘Efendim ben ezberleyemiyorum, benim bu kapasitem yok’. Makamı bırakacaksın, oraya, o işi ezberleyen, bilen birisi gelip oturacak ve halka gidecek" dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri, 81 il başkanı, 973 ilçe başkanı, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının katılımıyla Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen ‘Büyük Örgüt Buluşması'na katıldı. Alkışlarla salona giren Kılıçdaroğlu, salonda heyecanın olduğunu ve bu enerjinin stratejik kullanılması gerektiğini belirtti. Bu enerjinin Türkiye, gelecek, evlat, vatan, bayrak, demokrasi için kullanılması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Toplum bizden bunu bekliyor. CHP’li olmak sıradan biri olmak değildir. CHP’li olmak toplumun saygı duyduğu kişi olmak demektir. Demokrasiyi içselleştirmek, toplumun hiçbir kesimini ötekileştirmemektir. Bilgili, birikimli, yaşanan bir sorun karşısında başvurulan kişi demektir. Her bir CHP’linin böyle bir temel görevinin olması gerekir. Kısır tartışmalardan uzak durmak demektir CHP’li olmak demek. Sorunlara kilitlenmek, çözüm üretmek demektir. Her CHP’linin böyle bir tarihi görevi var” diye konuştu.

"Hedefe kilitleneceğiz"
Stratejik çalışmanın öneminden bahseden Kılıçdaroğlu, “Şu mahalle bana oy vermiyorsa, o mahalleden yeteri kadar oy alamıyorsam, bir başka mahalle sürekli CHP’ye oy veriyorsa, ben tüm enerjimi oy veren mahalleye harcayıp, oy vermeyen mahalleye gitmiyorsam, biz çalışmıyor, üretmiyor, enerjimizi boşa harcıyoruz demektir. Stratejik çalışma ne demektir. Eğer ben bir kesimden oy alamıyorsam, sorunu o kesimde değil, sorunu kendimizde aramamız gerekir. Neden bize oy vermiyorlar, niçin girip oturup konuşmuyoruz. Bu noktaya önem vermeliyiz. Hedefe kilitleneceğiz ve stratejik olacağız” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, özelikle gençler ve kadınların partide daha güçlü ve etkin olması gerektiğini vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanı, ilçe başkanı, kadın kolları, gençlik kolları başkanının en az ayda bir kez toplanması gerektiğini ve bir aylık sorunların düşünülüp tartışılması ve eksikliklerin görülmesi gerektiğini bildirdi.

"Muhaldfet kadar dinleyin"
Genel başkan olarak her salı toplantılarda konuştuğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ”Muhalefetin beni dinlediğinden (yani iktidar sahipleri) çok daha fazla sizin beni dinlemeniz lazım. Yaptığımız açıklamaları geniş kitlelere sizler ulaştıracaksınız. Bir grup televizyon verdi, radyolar kısmen verdi. Mahalleye, beldeye gidecek olan sizlersiniz. Var olan sorunları nasıl çözdüğümüzü sizler anlatacaksınız. Kadınlarımız evlere girecek, sorunları dinleyeceksiniz, sorun çok büyükse bize ileteceksiniz. Biz gündeme taşırız. Şanlıurfa’da üreticinin elektrik sorunu var, onların yanında durduk. Sorun yaşanan yerlere gittik ve o sorunlara kilitlendik. Sorunu yaşayan kişi, sorunun çözüm yeri olarak bir süre sonra CHP’yi görecektir. Sorunu yaşayan kişinin yanında olacağız“ dedi.
Kılıçdaroğlu, Antalya’da uyum içinde çalışan belediye başkanlarına ve parti yönetimine teşekkür etti. Eleştiriyi doğruyu bulmak için yapacaklarını ve kısır tartışmaların içine girmeyeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, eleştiriden de ders alacaklarını belirtti.

"Çözüm kitapçığı ezberlenecek"
CHP’nin halkın partisi olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, “CHP hep eleştirir, çözüm üretmez derlerdi. Bütün il başkanlarım, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları başkanları, örgütümüzün tamamı şunu çok iyi bilsin Türkiye’nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Neyi eleştirmişsek, arkasından çözümü söylemişiz. Türkiye’nin sorunlarına çözüm üreten tek partiyiz. Ama sorunumuz ne çözümlerimizi anlatmıyoruz, bazen çözümlerimizi hiç bilmiyoruz. Gidiyoruz, 'Böyle bir sorunumuz var ne yapacağız.' Oysa o konuda ben elli kez konuşmuşumdur. Parti sözcümüz, grup başkanvekilimiz konuşmuş ama haberimiz yok. Bir kitapçık hazırladık, orada çözümlerimiz var. Çözümlerimiz bölümünü kimse kusura bakmasın, partiye üye olan herkes, yönetici pozisyonundaki herkes ezberleyecek. Bu işin ortası yok, ezberleyecek. ‘Efendim ben ezberleyemiyorum, benim bu kapasitem yok.’ Makamı bırakacaksın, oraya o işi ezberleyen, bilen birisi gelip oturacak ve halka gidecek” dedi.

"Masa başında oturmayacaksınız"
Kaybedecek bir günleri bile olmadığının altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, “Hep beraber çalışacağız. Benim düşünmediğimi belki sizler düşüneceksiniz. Masa başında oturmayacaksınız. Yeni binalar alıyoruz içi çok güzel. Ama dışarı çıkacaksınız. Bizim yerimiz sokaklar, çiftçinin, esnafın, sanayicinin yanıdır. Masa güzel, koltuk güzel, bayrak güzel, ne kadar güzel oh yok. Her birimizin alın teri dökmesi lazım. Türkiye’ye karşı bizim sorumluluğumuz var” dedi.

"Stratejik çalışmayan arkadaş köşeye çekilsin"
Var olan partiler içinde en güçlü bilgisayar alt yapısının CHP’ye ait olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Geçmiş seçimlerde hangi sandıkta oy kullanıldığını, bütün ayrıntıları biliyoruz. Hangi sandıkta kime ne kadar oy çıktı, nerede düşük nerede yüksek oy aldık onları görebilirsiniz. Stratejik çalışacağız, bilgiye dayalı çalışacağız. Öğreneceksiniz, şu mahallede temsilci yok, şurada parti üyesi yok. Bilgilerden yararlanın, bu bilgiler olduğu halde yararlanmayan, yararlanmak istemeyen arkadaşlarımız var mademki bir helalleşmeyiz. Arkadaşlar bilgiden yararlanmayan, stratejik çalışmayan arkadaşımız köşeye çekilsin ona saygı duyarız. Başımızın üstünde yeri var. Bizim çalışacak, üretecek, koşacak, söylemlerimizi geniş kitlelere anlatacak insanlara ihtiyacımız var. Biz iktidar olmak istiyoruz. Var olan bütün sorunları çözmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.
Gençlerin partiye üye olmasını isteyen Kılıçdaroğlu, “İl başkanı, ilçe başkanı, kadın kolları ne kadar partiye genç üye olursa o kadar mutlu olurum. 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Bu geçlerin beklentilerini biliyoruz. Özgürlük istiyorlar, baskı istemiyorlar, özgürce yaşamak istiyorlar, iş, aş üretmek istiyorlar. Genç kadın ve erkeklerin partiye üye olmaları için bütün kapıları açın. Gelsinler. Onlar siyasetin temel aktörleri olsunlar. Gençlerin yanında olmamız lazım. Onlar siyasete girdiği zaman o toplumun kaderi değişecektir. Bizim sık sık kullandığımız cumhuriyetimizi demokrasi taçlandıracak olanlar gençlerdir. Açık söylüyorum, 'Sizler için çalışmak bizler için onurdur. Sizin hayalleriniz bizim hedefimiz' diyeceksiniz” açıklamasını yaptı.

"Ev kadınlarına ulaşacağız"
Anketlerin çıktığını ve ev kadınlarına ulaşmakta sorunları olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, “Anlatacağım şey bir proje değil. 1971 yılında kabul edilmiş bir kanunun, 2022’ye kadar gereğinin yapılmamasıdır. Yani aile destekleri sigortası. Aile destekleri sigortası hayata geçmelidir. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün bireyleri, aileleri kapsar. O zaman bunlara asgari bir gelir güvencesinin sağlanması lazım. Geliri ya hiç yoktur ya da geliri asgari ücretin altındadır, bunun adı aile destekleri sigortasıdır. Bu kanun çıktığı zaman bütün vatandaşlar doğumundan ölümüne kadar sosyal devletin koruması altınca olacaktır” dedi.

"Topluma söz verdim"
Sosyal devletin özelliklerinden bahseden Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet hepimizindir ve hiç kimse bu cumhuriyette benim sahibim yok dememelidir. CHP’yi halkın partisi haline getireceğiz. Bizim özelliğimiz ne, inanç üzerinden siyaset yapmıyoruz, herkesin inancına saygılıyız. Kimlik üzerinden siyaset yapmıyoruz, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmıyoruz. Herkesin yaşam tarzına saygılıyız. Bizim siyasetimiz ne; Türkiye’nin büyümesi, herkesin iş güç sahibi olması, her evde huzurun olması, entelektüel düzeyimizin yükselmesi, üniversitelerin bilgi üretmesi, çiftçinin üretmesi, dışarıdan nohut, makarna bunları ithal etmek yerine tam tersi, bizim üretmemizdir. Bereketli toprakların üretim alanına dönüşmesidir. Bizim siyasetimi budur, bu olmak zorundadır. Bunu siz gittiğiniz her yerde anlatmak zorundasınız, inanç ve kararlılıkla. İnandığınız şeyi anlatın. İnanıyorum ve ben bunu yapacağım diyeceksiniz. Karşınızdaki kişi, ‘Evet, bunlar bu kez kararlı yapacaklar’ diyecekler. Ve yapacağız. Topluma söz verdim. Gerçekten söz verdim. Bu toplumu bütün belalardan kurtaracağız beraber Millet İttifakı olarak. Unutulan kucaklaşmayı yeniden hayata geçireceğiz” dedi.

"Adayımız sizsiniz"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "Bu sefer o sandıktan iktidar çıkacaktır. Tüm mevkidaşlarımla bizler Türkiye iktidarına hazırız. Halkımızın sorunlarını biliyoruz. Milletimiz sandığın önüne gelmesini istiyor. İktidarımızda bir çocuk yatağa aç girmeyecektir. Bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı'nın alacağı her kararın arkasında ve yanındayız. İttifakın vereceği karar doğrultusunda gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İktidara her zamankinden daha fazla hazırız” dedi.
Böcek’in bu sözleri ayağa kalkan partililer tarafından uzun süre alkışlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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