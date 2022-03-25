Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına çift idmanla hazırlanıyor

Alanyaspor, 31. hafta müsabakaları kapsamında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Alanyaspor, Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunu 31. hafta karşılaşmaları kapsamında 3 Nisan’da evinde Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren turuncuyeşil ekip, günü çift idmanla tamamladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan sabah antrenmanı ısınma ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Daha sonra bire bir top kapma çalışması yapan Alanyaspor, antrenmanı dar alanda maçla tamamladı. Isınma çalışmalarıyla başlayan akşam antrenmanında ise pas, şut ve dar alanda maç çalışmaları yapıldı. Alanyaspor yarın gerçekleşecek idman ile hazırlıklarını sürdürdü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.