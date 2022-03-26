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Su sayacını çalan hırsıza tekme atıp, 'Geçen akşam da muslukları söktün' dedi

DHA

Su sayacını çalan hırsıza tekme atıp, 'Geçen akşam da muslukları söktün' dedi


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da İsmail Y.'ye (60) ait su sayacını çalan E.B. (25), vatandaşlar tarafından yakalandı. Yol üstünde etkisiz hale getirilen hırsızlık şüphelisine tekme atan İsmail Y., "Geçen akşam da muslukları söktün lan" diye bağırdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Su işleri Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Y.'ye ait su sayacını çalan E.B., kaçmak isterken vatandaşlar tarafından fark edilerek yakalandı. Çevredekiler durumu polise bildirirken, hırsızlık şüphelisi E.B.'yi de kaçmasın diye yere yatırıp, etkisiz hale getirdi. Daha önce de muslukları çalınan İsmail Y, hırsızlık şüphelisi E.B.´ye "Nerede buldun lan? Geçen akşam da muslukları söktün lan. Görmedim mi ben terbiyesiz" diye tepki gösterdi. E.B.´ye tekme atan İsmail Y., çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Bir süre sonra olay yerine gelen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.B.´yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-03-26 10:27:24

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