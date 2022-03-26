Konyaaltı sahilinde sezon öncesi traktörlü hazırlık



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA sahillerinde yaz sezonu hazırlıkları başladı. Konyaaltı sahili 3 traktör ile tarla gibi sürülüp, çakıl taşları düzeltildi.

Antalya'da Konyaaltı sahili, traktörlerle tarla gibi sürülüp sezona hazırlanıyor. Sahilde çalışan traktörleri gören vatandaşlar, çalışmanın nedenini anlamaya çalıştı. İşçilere "Ne yapıyorsunuz?" diye soran bölge halkı, ekiplerden "Sahili düzeltme çalışması" cevabını alınca çalışmaları izlemeye başladı.

METEOROLOJİDEN SEVİNDİREN HABER

Öte yandan Antalya için meteorolojiden de sevindirici haber geldi. Antalya Meteoroloji 4´üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, "Soğuk havalar nihayet sona eriyor. Bölgemizde mart ayının başından bu yana mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının artarak önce mevsim normallerine, daha sonra normallerin üzerine çıkması bekleniyor. Antalya için 14 derece olan maksimum sıcaklığın artarak mart ayının son haftasında mevsim normallerine (19-20 derecelere), sonrasında nisanın ilk haftasında mevsim normallerinin 3-4 derece üzerine (23-24 derecelere) çıkması bekleniyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-03-26 11:01:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.