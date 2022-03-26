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ANTGİAD Başkanı Sert: "Yaşanan sıkıntılar yeni pazar çeşitliliği oluşturacak hamleler için bir adım olabilir"

İHA

ANTGİAD Başkanı Sert: "Yaşanan sıkıntılar yeni pazar çeşitliliği oluşturacak hamleler için bir adım olabilir"

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Olağan Genişletilmiş Toplantısı, Topkapı Üniversitesi Rektörü Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin’in katılımıyla gerçekleştirildi. ANTGİAD üyelerinin yoğun bir katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, "Yaşanan sıkıntılar yeni pazar çeşitliliği oluşturacak hamleler için bir adım olabilir. Bugünden yarına çok kolay olmasa da bunu yapabilmek mümkün olabilir" dedi.

İkinci kütüphane Döşemealtı’na
Konuşmasına yakın zamanda Antalyaspor işbirliği ile hizmete açacakları Döşemealtı Gençlik Kütüphanesi’nin çalışmalarını anlatarak başlayan Başkan Sert, kütüphane için geri sayıma başladıklarını söyledi. Kepez’den sonra Döşemealtı Bölgesi’ne de bir kütüphane açarak gençliğe bir ışık yakmak istediklerini belirten Başkan Osman Sert, “Biz gençler bu ülkenin geleceği olarak genç kardeşlerimizin yolunu açmaktan onlara biraz da olsa bir ışık olmaktan çok memnunuz. Umuyorum burada okuyan gençler bu ülkenin geleceğinde önemli bir imza olacaktır” dedi. Kütüphane için bir kitap bağış kampanyası başlattıklarını da ifade eden ANTGİAD Başkanı Sert, “Bu kampanyaya hepinizin desteklerini bekliyorum. Bu kütüphanemizi gelin hep birlikte gençlerimize armağan edelim” diye konuştu.

ANTGİAD kenti sanat ile buluşturuyor
Kenti sanat ile de buluşturduklarını ifade eden Başkan Osman Sert, “Konyaaltı’nda daha sonra Kepez’de vatandaşlarımızı tiyatro ile buluşturduk. İki oyunumuz da çok büyük ilgi gördü. Bir kentte sanat ilerlemeden ne kültürel gelişim ne de ekonomik gelişim sağlanabilir. Bunun için şimdi bu oyunu diğer ilçelerimize de taşıyarak ne kadar çok vatandaşımızı buluşturabilirsek o kadar iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna savaşı sadece turizmi değil tarımı da vurdu
Konuşmasına ekonomi üzerine bilgiler vererek devam eden ANTGİAD Başkanı Osman Sert, “Antalya olarak 2020 yılından bu yana zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemiden en çok etkilenen kent olduğumuzu bundan önce çok kez söyledim. Bu yıl turizm beklentimiz 2019 yılı seviyelerinde olacakken yaşanan RusyaUkrayna krizi ile yine bir belirsizliğin içerisine girmiş bulunmaktayız. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan bu savaş durumu sadece turizmimizi de değil belki daha büyük bir şekilde tarım sektörümüzü etkiliyor. Tarımsal üretimimizin en büyük alıcısı olan 2 Pazar şu an bir savaş halinde. Oraya ne tırlarımız rahatça girebiliyor ne de ürünlerimizi yollayabiliyoruz” dedi.

Antalya ekonomisi çok hassas
Antalya ekonomisinin çok hassas bir dengede olduğunu kaydeden Başkan Osman Sert, “Hani bir söz vardır, ‘Çin'de bir kelebek kanat çırpsa Atlantik'te fırtına çıkar’ diye bizler Antalya olarak bunun en büyük örneğiyiz. Çin’den çıkan bir virüs, Rusya’dan atılan bir kurşun ya da yaşanan en ufak bir ekonomik sıkıntı her kenti ve ülkeyi ekonomik olarak etkilemekte ama Antalya’da bir fırtına etkisi oluşturmakta. Son yıllarda yaşanan sıkıntıların hepsinin altından kalkmayı başardık. Güçlü bir şekilde yeniden canlandık" şeklinde konuştu.

Yaşanan sıkıntılar yeni pazar çeşitliliği oluşturacak hamleler için bir adım olabilir
Yaşanan sıkıntıların yeni pazar çeşitliliği oluşturacak hamleler için bir adım olabileceğini söyleyen Başkan Osman Sert, “Bugünden yarına çok kolay olmasa da bunu yapabilmek mümkün olabilir. Krizlerin çaresini yeni pazarlarda arayabiliriz ama bu girdi maliyetleriyle üretip satmak gerçekten çok zor. Bir an önce girdi maliyetlerini aşağıya çekecek çalışmalar yapılmalı. Bu maliyetler bugün sadece tarım sektöründe de geçerli değil. İnşaat sektöründe demir, çimento gibi ana kalem malzemelerde artık günlük bile değil anlık fiyatlar veriliyor. Sanayi sektöründe de enerji maliyetleri, hammadde fiyatları sürekli yükseliyor. Üretime yansıyan bu artışlar doğal olarak etiketlere de yansıyor ” diyerek sözlerini tamamladı.

Alkin, ANTGİAD üyeleriyle buluştu
Başkan Osman Sert’in ardından ANTGİAD Üyelerine ‘Küresel Riskler Çerçevesinde Dünya ve Türkiye’yi Bekleyen Ekonomik Gelişmeler’ başlıklı bir sunum yapan ekonomist Emre Alkin, Antalya’da gençlerin enerjisi ile buluşmaktan memnun olduğunu söyledi. Türkiye ve dünya ekonomisinin son yıllarda olağanüstü dönemlerden geçtiğini de ifade eden Alkin, sunumunun ardından ANTGİAD üyelerinin sorularını yanıtladı.
Başkan Sert, Emre Alkin’e katkılarından dolayı teşekkür ederek günün anısına hediyesini takdim etti. Yine 34 Mart’ta gerçekleştirdiğimiz "Antalya Deprem Çalıştayı"na çok değerli katkılarından dolayı Akdeniz Üniverisitesi Deprem Uygulamaları Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Doç.Dr. Ramazan Özçelik ve Müdür Yardımcısı, aynı zamanda üyemiz Doç.Dr. Ferhat Erdal' a teşekkür plaketlerinin takdiminin ardından hep birlikte çekilen aile fotoğrafı ile toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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