Down sendromlu çocuklara yoga kursu

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı’nın engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Engelsiz Kafe’sinde down sendromlu çocuklar için yoga eğitimleri veriliyor.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı’nın kentin doğa harikası falez bandında yer alan Engelsiz Kafe’sinde engelli bireyler ve ailelerine yönelik eğitim ve sosyal destek programları devam ediyor. Yaklaşık 8 dönümlük bir alana kurulu ve içinde Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek Yaşam Merkezi’nin de yer aldığı Engelsiz Kafe’de yaklaşık 2 ay önce down sendromlu öğrencilere yönelik yoga eğitimleri başladı.

Eğitimler, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Engelsiz Kafe’nin çam ağaçlarıyla kaplı bahçesine taşındı. Gönüllü eğitmen Feyza Demren’in verdiği eğitim için Engelsiz Kafe’nin yeşil çimlerine matlar serildi ve yaklaşık 1 saatlik eğitim başladı. Eğitimlerin her hafta Çarşamba saat 11.30 – 12.30 arasında gerçekleştiğini belirten eğitmen Demren, “Bu çalışmalarla amaçlanan, yetişkin yogasında da olduğu gibi çocuklarımızın beden, zihin ve ruh uyumunu dengelemek” dedi.

Yoga pozlarının down sendroumlu çocukların vücutlarının esnetilmesine, kas tonusunun arttırılmasına ve güçlendirilmesine yardımcı olduğunu söyleyen Demren, “Yoga, nefes egzersizleriyle vücut farkındalığı, konsantrasyon ve hafızanın geliştirilmesine yardımcı olur. Bunlar, gelişimsel engeli olan her çocuk için çok önemli becerilerdir” diye konuştu.

