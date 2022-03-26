Çöp kamyonunun altında kalan motosikletli kurye hayatını kaybetti Kamyonun manevrası ve motosikletin çarptığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Antalya’da çöp kamyonunun altında kalan motosikletli kurye, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Necip Nugay Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir marketten çöpleri alan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen çöp kamyonu, geri manevra ile caddeye çıktı. Önündeki aracın geçmesini bekleyen sürücü sağa manevra yapıp, karşı resmi kurumdaki çöpleri almak için dönüş yaptı. Bu sırada Namık Kemal Bulvarı istikametine motosikletiyle seyir halinde bulunan kurye Ahmet Karasu (22), kamyona çarptı. Kamyonun altında kalan kasklı sürücüyü görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kamyonun altından çıkarılan genç ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Birinci görüntüde, kamyonun geri manevra ile sokaktan çıktığı, sağa dönüş alarak karşıya geçmek isterken, motosikletin gelmesi ve çarptığı anlar yer aldı. İkinci görüntüde, bariyerin açılması, kamyonun gireceği esnada motosikletin çarpması ve sürücünün ön tekerin altında kaldığı anlar görüldü. Güvenlik görevlisi ve vatandaşların yaşadığı panik anları ve genci kurtarma çabaları da anbean görüntülere yansıdı.



"Frene rağmen kaydı"

Kazayı gören Abdurrahman Ayne, “Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi, ben de işteydim. Belediyenin kamyonu bizden kartonları aldı, karşıya geçerken sağdaki motosikleti görmedi. Motosiklet kamyonun altına girdi. Frene rağmen motosiklet kaydı. Kaza karşısında biz de şoka uğradık. Kamyon sürücüsü kendine gelemedi, bir iki dakika aracından inemedi. Son gördüğümde şoför yerdeydi. Motosiklet sürücüsünün kaskı vardı, ama işe yaramadı şahıs kıpırdamıyordu. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

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