Partisinin 5 önemli stratejik hedefini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Tekraren paylaşmak isterim ki Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın vatan ve millet sevgisiyle pekişmiş ahlaki ilkelerine bağlı ve sadık kalacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla işlerliği ve ilerleyip güçlenmesi için insanüstü bir çaba gösterecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, 2023 yılının Haziran ayında Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrardan ve açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele azmi sergileyecektir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 252627 Mart tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan belediye başkanları toplantısına katıldı. Bahçeli’ye salona girişte belediye başkanları yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda belediye başkanlarına seslenen Bahçeli, MHP teşkilatının samimi olduğunu belirterek, Hırslarına boyun eğen, ben merkezli hayat çemberine sıkışan, siyasete ve mahalli idareler yönetimine kayıpkazanç merceğinden, ikbalçıkar prizmasından bakan hiç kimse bizi anlayamaz. Bu tiplerle aynı yerden baksak da gördüğümüz farklıdır. Biz dünya saltanatına değil, milletimizin sevdasına talibiz. Çünkü biz, “önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” diyen fedakar vicdanlarız, aynı şekilde ilkeli ve tutarlı Türkiye sevdalılarıyız. Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz. Dar kadroculuk olmaz. Kayırmacılık, partizanlık olmaz, olmamalıdır. Bir belediye başkanı, yöresinin en mağdur insanını mutlu ve huzurlu insan yapasıya kadar rahat uyku bile uyuyamaz. Mesele sadece park, bahçe, yol yapmak değildir. Elbette bunlar da olacaktır, ancak insan merkezli bir belediyeciliğin temel ilkesi uzanacak el bekleyen kim varsa onun yanında bulunması, onun derdiyle dertlenip sevincine ortak olmasıdır. İnsandan kopmuş bir siyaset anlayışının ve belediye yönetiminin zaman içinde çatısının çökmesi kaçınılmaz bir hayat ve sosyoloji gerçeğidir” dedi.



“Durmayacağız, hatta öf bile demeyeceğiz”

Belediye yönetimlerinin yorulmaya, yılgınlığa, bahaneler üretmeye hakkı olmadığını belirten Bahçeli, “Çalışacağız, çalışacağız, bir daha çalışacağız, Allah’ın izniyle hep birlikte başaracağız. Biz çalışmazsak, çamurlaşmış zihniyetler evvela bize yetişecekler, sonra önümüze geçeceklerdir, arkasından da ellerine geçirdikleri fırsatlarla Türkiye’ye kast edeceklerdir. Allah Muhafaza böyle bir vebalin hesabını ne bu dünyada, ne de Mahkemi Kübra’da verebilmemiz mümkün değildir. Bizi anlamakta zorluk çekenler çıkabilir, vazgeçmeyeceğiz, davamızı ve yüksek amaçlarımızı devamlı anlatacağız. Durmayacağız, hatta öf bile demeyeceğiz. Bizi sabote etmek isteyenler çıkabilir, çekinmeyeceğiz, niyeti hayır olanın akıbetinin de hayır olduğunu bilip ona göre davranacağız, hep bir adım önde olmanın arayışında olacağız. Karamsarlar, kötümserler, kötüler yan yana gelip iftira mevzii kursalar da, inandıklarımızdan, irademizden, istikbale duyduğumuz bağlılıktan dünya tersine dönse bile taviz vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.



“Bukalemun siyasetçilerden hiç olmadık”

Milliyetçi Hareket Partisi’ne gönlünü açan hiçbir insanı üzmediklerini sözlerine ekleyen Bahçeli, “Biz tarafız, hakikatin, haysiyetli yaşamın tarafındayız. Biz tarafız, milli birlik ve dayanışmanın tarafındayız. Biz tarafız, kardeşliğin, kucaklaşmanın, kader ortaklığının tarafındayız. Vicdanımız müsterih, vakarımız müftehir düzeydedir. Verilemeyecek bir hesabımız yoktur. Yüzümüzü kızartacak bir ilişki ağı içinde bulunmadığınız gayet nettir. Ne mutlu bizlere ki, inançlıyız, ilkeliyiz, iradeliyiz, istekliyiz, itibarlıyız, elbette sonuna kadar Türk milletinin emrinde ve hizmetindeyiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek cesaretteyiz. Bukalemun siyasetçilerden hiç olmadık. Geçmişini unutanlar arasında yer almadık. Menfaatperestliğe tamah edip milletimize sırt çevirmedik. Millet dedik, zilletin foyasını ortaya çıkardık. Cumhur dedik, müstesna bir ittifak ahlakıyla Türkiye’yi muhafaza ve müdafaa ettik” dedi.



“Sizlerin başarısı Milliyetçi Hareket Partisi’nin başarısıdır”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin belediye başkanlarının hem insani hem siyasi karakterin burcu olduğunu açıklayan Bahçeli, “Bu itibarla hepinize teşekkür ediyorum. Zor zamanlarda takdir ve tebrik edilecek işlere imza attınız. Yönettiğiniz şehirlerde nerede sorun varsa oraya el attınız. Hepinizin ne yaptığını biliyor, en küçük tereddüdünüz olmasın ki, takip ediyorum. İnanıyorum ki, göz kamaştıran hizmet siyasetinize devam edeceksiniz. Bunu sizlerden bilhassa bekliyorum. Sizlerin başarısı Milliyetçi Hareket Partisi’nin başarısıdır. Zira vatandaşlarımız her belediye başkanımızın yaptıklarına veya yapacaklarına göre partimizi değerlendirecektir. Bunun yanında sorumluluklarınız fazladır. Her durumda vicdan muhasebesi yapacağınızı düşünüyorum. Önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinde hem mevcudumuzu koruyup hem de pek çok yeni belediye başkanlığını kazanmak stratejik hedefimizdir. Bunu birlikte yapacağız. Omuz omuza mücadele edeceğiz. Yolumuzdan şaşmayacağız. Çizgimizden sapmayacağız” ifadelerine yer verdi.



Belediye başkanlarından hazırlıklı olmasını istedi

“Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın vatan ve millet sevgisiyle pekişmiş ahlaki ilkelerine bağlı ve sadık kalacaktır.”

Önlerinde iki demokratik sınav olduğunu belirten Bahçeli, belediye başkanlarından hazırlıklı olmalarını isteyerek, “Bunlardan birincisi, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleridir. Diğeri de 2024 yılının Mart ayında yapılacak Mahalli İdareler Seçimidir. Özellikle 2023’ü yılında, takip ve teminiyle mükellef olduğumuz beş ayaklı stratejik hedefimizi 6 Şubat 2022 tarihinde “Milletvekillerimiz, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu”muzun değerli üyelerinin iştirakiyle yaptığımız ortak toplantıda açıklamıştım” dedi.



5 temel stratejik hedefi açıkladı

Bahçeli partisinin stratejik hedeflerini ise şöyle açıkladı: “Tekraren paylaşmak isterim ki; Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın vatan ve millet sevgisiyle pekişmiş ahlaki ilkelerine bağlı ve sadık kalacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla işlerliği ve ilerleyip güçlenmesi için insanüstü bir çaba gösterecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, 2023 yılının Haziran ayında TBMM’nde milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı’nın Anayasa’yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrardan ve açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele azmi sergileyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, terörün kökünü kazıma, bölücülüğün kafasını koparma seferberliğinde her fedakârlığı seve seve yapacak, desteğini önşartsız verecek, bilahare milli ve yerli bir ekonominin tesisi için üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin icra edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle uyumlu, en geniş demokratik katılımın sağlandığı, toplumun her kesiminin önerilerinin dikkate alındığı, Başkanlık Sistemi’ni kurumsallaştıran yeni bir anayasanın hazırlanması konusunda çalışacak ve bu uğurda siyasi faaliyetlerini yoğunlaştıracaktır.”



“Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ipliği pazara çıkmıştır”

Bahçeli konuşmasına şöyle devam etti: “ 19 Şubat 2022 tarihinde başlamak suretiyle, en son seçimlerde CHP’nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçe, 131 ayrı seçim bölgesinde, bu partinin gerçek yüzünü, zillete nasıl düştüğünü, bölücülüğe nasıl teşne olduğunu, karanlık yönlerini birer birer anlattık, milletimizi aydınlattık. Bunun yanında bütün ilçelerimizde çalışmalarımız yaygınlaştıracağız. Temamızı da, “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları” olarak belirledik. Bu zincirleme çalışmalarımızın hayırlı sonuçları alınmaya başlanmıştır. CHP’ye oy veren kardeşlerimiz oynanan oyunları görmüş, böylelikle Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ipliği pazara çıkmıştır. Huzurlarınızda, Türkiye’nin dört bir yanına gidip duruşumuzu ve mesajlarımızı anlatan değerli arkadaşlarımıza Antalya’dan teşekkür ediyorum.”



“Ne devlet, ne millet, ne de vatan dertleri vardır”

Türkiye tarım ürünlerinde dünyada kendi kendine yetecek nadir ülkeler arasında yer aldığını belirten Bahçeli, “Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın dünyaya çıkardığı fatura çok ağır olmuş, ülkemiz de bundan etkilenmiştir. Türkiye, bu savaşın diyalog ve diplomasiyle çözümü için muazzam bir faaliyet yürütüyor. Ancak zillet ittifakı bunu görmüyor, göremiyor; Rusya’ya yaptırım uygulansın diye dayatıyor. Gelsinler de bunu otelcilerimize söylesinler. Gelsinler de bunu Antalya’ya anlatsınlar. Domates üreticilerimizden tutun da turizm sektöründe çalışan kardeşlerimize varıncaya kadar yaptırımların olması gerektiğini paylaşsınlar, hodri meydan. Bunları kumanda eden güçler, ne konuşacaklarını, neleri söyleyeceklerini de sipariş veriyorlar. Zillet ittifakı figürandır, üstelik emperyalizmin, Türk düşmanlarının figüranıdır. Ne devlet, ne millet, ne de vatan dertleri vardır” dedi.



“Zillet İttifakı’nı oluşturan partiler diyor ki, beka sorunu yoktur”

Adana’da görev yapan polislere bir kez daha destek veren Bahçeli, “Selamsız Babacan geçtiğimiz günlerde demiş ki 'Bahçeli, işkencecilerin alınlarından öperek kendisine yakışanı yaptı'. Türkiye düşmanı sözde bir vakfın Adana Seyhan’daki kanunsuz eylemlerine zamanında ve yerinde müdahale eden Türk polislerinin alınlarından öptüğümü grup toplantımızda söylemiştim. Doğrudur, ben kendime yakışanı yaptım. Yine yaparım. Bu polislerimizin tertemiz alınlarından bir kez daha öpüyorum. Bu sevimsiz selamsız Babacan, Türk polisine işkenceci diyor. Bölücülerle iş tutan bu güvenilmez ve dönek şahsın, polislerimize işkenceci demesi hem sefil bir iftira hem de asılsız ve alçak bir iddiadır. Zillet partileri namerttir, zillet partileri vefasızdır ve itibarsızdır. Karamollaoğlu da bizi “Allah akıl fikir versin” diyerek ilzam etmiş. Sayın Karamollaoğlu, bizim aklımız bize yeter, sen CHP’nin, HDP’nin yanında ne arıyorsun, bu tembihi kimden aldın, ondan bahset. Zillet ittifakının Türkiye gibi bir meselesi yoktur. Yalan bunlarda diz boyudur. Zillet İttifakı’nı oluşturan partiler diyor ki, beka sorunu yoktur” açıklamasına yer verdi.



“Atatürk’ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır”

Büyük milletlerin her zaman beka meselesinin olduğunu belirten Bahçeli, “Çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef belirler. Bu hedefe ulaşmak için pek çok badireye göğüs gererler. Zulmete dayanırlar, çileye katlanırlar, hezimet ve yenilgilerden tekrar doğmayı bilirler. Türk milleti büyüktür, her zaman da büyük kalacaktır. Ve bugün beka sorunlarımız geçmişe nazaran ağırlaşmıştır. Ukrayna’nın işgali almasını bilenler için çok ciddi dersler içermektedir. İnsanı yaşatmak bekayla ilgilidir, devlet ise bekasıyla yaşayacaktır. Beka olmadan ekmek olur mu? Beka olmadan ucuz yedim, pahalı aldım demek mümkün mü? Zillet İttifakı Türkiye’ye karşı inancını kaybettiğinden kalben çoraklaşmış, kafa olarak çölleşmiştir. CHP İP HDP SP ÖDP Devası Geleceğine yetmeyen partiler aynı kervana girmişler, aynı kafilede yerlerini almışlardır. Atatürk’ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır. FETÖ bunların yanındadır. CHP Genel Başkanı telaş ve korku içindedir. Yalan üstüne yalan konuşmaktadır. Şuuru kapanmış, akıl ve izan ölçüleri tümden kaybolmuştur. Bir gün dediğini diğer gün inkar etmektedir. Sabah başka, akşam başkadır. CHP Genel Başkanı PKK/YPG’nin Türkiye’ye saldıracağına inanmıyor. Tezkereye hayır diyerek terörle mücadeleye karşı çıkıyor. Diyarbakır’da Türk tarihine, utanmadan, sıkılmadan karanlık iftirası atıyor” dedi.



“CHP’nin, 1920’li yıllardaki CHP’yle uzaktan yakından alakası kalmamıştır”

Konuşmasında muhalefet partilerini eleştiren Bahçeli konuşmasını şu sözler ile tamamladı: “Bu zillete kucak açanlar, muhterem ecdadımızın yüzüne yarın nasıl bakacaklar? Ne anlatacaklar? Hangi bahaneleri ileri sürecekler? Gafletteydik, görmedik, bilmedik, düşünmedik mi diyecekler? Oy peşindeydik, günü kurtarmaya çalışıyorduk mu diyecekler? Pazarlıklar böyleydi, arkamızdan itiyorlardı mı diyecekler? Çaresiz kaldık, tutsak alındık, boynumuzu eğdik mi diyecekler? Yolu karanlığa çıkan, felaketlere kılavuzluk yapan Zillet İttifakı Mehmetçiğe kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle işbirliğini, tarihe nasıl anlatacak? Bunun günahını nasıl üstlenecek? Hayır, Türk milleti bunu asla kabul etmez. Bu ihanete yenilmez, bu ihaneti sineye çekemez. Bugünkü CHP’nin, 1920’li yıllardaki CHP’yle uzaktan yakından alakası kalmamıştır. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi altındaki CHP tanınmaz haldedir. CHP, Türk milletinin hassasiyetleriyle alenen oynamaktadır. Bunu siyaset zannedecek kadar da ateşle oyun halindedir. Ve günü geldiğinde de Türk milletine hesap verecektir.”

