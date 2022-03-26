Meslek lisesi öğrencileri için uygulamalı tarım protokolü Mezun öğrencileriyle iş birliği protokolü imzaladılar

Antalya'nın Aksu ilçesinde Aysel Akın Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım firması ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol ile öğrencileri mesleği uygulamalı olarak öğrenebilecek.

Öğrencilerin uygulamalı eğitim alabilmesi için geliştirilen projeye lisenin tarım bölümünden mezun olan ve aile şirketi tarım firmasında üretime geçen Salih Başkurt destek verdi. Firmanın kesme çiçek üretimi yaptığı Kundu Mahallesi’ndeki merkezde bir araya gelen Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, Okul Müdürü Tülay Ateş ve tarım firması sahiplerinden Salih Başkurt işbirliği protokolünü birlikte imzaladı. İmza törenin ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hoplar ile Okul Müdürü Ateş üretimin yapıldığı alanları inceledi.



“Lisemiz tarım anlamında ses getirmeye başladı”

Yapılan anlaşmanın detaylarını aktaran Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hoplar, protokol ile öğrencilerin mesleği uygulamalı öğreneceğini belirterek " Teori kısmını okulda öğrenecekler. Böyle işbirliği protokolleri yapıyoruz ki öğrencilerimiz mesleği uygulamalı olarak da öğrensin. Daha önce de farklı bir çiçekçi şirketle işbirliği protokolü imzaladık. Burada dal çiçekçiliği üzerine çalışıyorlar. Çocuklarımız bütün alanları görsün istiyoruz. Bu yüzden değişik şirketlerle protokol imzalıyoruz ki öğrencimiz mezun olduğu zaman tarımla ilgili bütün alanlarda uygulama yapmış olsun” ifadelerini kullandı.

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