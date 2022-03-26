Motosiklet sürücüsü Ahmet'in öldüğü kaza kamerada

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da motosikletle çöp kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet Karasu (22), hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi, Necip Nugay Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Ahmet Karasu, zincir market şubesinin çöplerini aldıktan sonra siteye girmek için paravanın açılmasını bekleyen çöp kamyonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun altına giren sürücüyü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Karasu´yu kamyonu altından çıkarıp, ambulansla hastaneye kaldırdı. Ahmet Karası, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan ismi açıklanmayan kamyon şoförü de gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-03-26 15:58:22
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