Köprü inşaatında kullanılacak demirleri çalan hırsızlar yakalandı

Adliye önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var!

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Antalya’nın Kumluca ilçesinde köprü inşaatında kullanılacak demir malzemeleri çalan 3 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kumluca ilçesi Hacıveliler Mahallesi'nde köprü inşaatında kullanılacak demir malzemelerin çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırmada şüpheli A.İ.U. , D.Y. ve E.Ö. çalınan malzemelerle birlikte yakalandı. Zanlılarla ilgili adli işlem başlatıldı.

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