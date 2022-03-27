Antalya'da kaza sonrası şelale gibi su aktı, bakan şaştı kaldı İki otomobilin çarpışmasının ardından su borusu patladı

Antalya’da iki otomobilin çarpışması sonucu cadde üzerinde bulunan su borusu patlayınca adeta şelale gibi su aktı. Oluşan manzara ise vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Hüsnü Karakaş Caddesi üzerinde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Coşkun Cem U. yönetiminde bulunan 07 ABT 772 plakalı otomobil, Mehmet E. yönetiminde bulunan 07 ASV 284 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobillerden birisi yoldan çıkarak kaldırıma çıktı. Otomobil bu sırada içme suyu hattı olan su borusunu patlattı. Patlayan borudan adeta şelale gibi su aktı. Akan su cadde üzerinde bulunan otoparkın bir kısmını da sular altında bıraktı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada polis ekipleri tutanak tutarak inceleme başlattı.

Kaza yapan aracın altında şelale gibi su çıktığını gören bazı vatandaşlar ise şaşırdı. Kazayı anlatan Coşkun Cem, “Ben çift şeritli yoldan geliyordum. Ben düz devam ediyordum. Sağda da araba vardı. Bana doğru bir anda kırdı. Bana vurduktan sonra dengemi kaybettim, bir sağ bir sol yaptıktan sonra kaldırıma çıktım" dedi.

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