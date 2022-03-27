Evinin mutfağı küle dönen kadın gözyaşlarını tutamadı Anne ve oğlunu komşuları teselli etti

Antalya’da bir evde çıkan yangında mutfak küle döndü. Gözyaşlarına boğulan ev sahibi kadını ise komşuları teselli etti.

Yangın, Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4312. Sokak'ta 4 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulaş Taşyapan ve annesi Aygül Taşyapan’ın yaşadığı evin mutfak kısmından dumanların çıktığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında evin mutfağı küle döndü. Yapılan ilk incelemeye göre yangının ocak yanındaki malzemelerin tutuşması sonucu çıktığı tahmin edilirken, Aygül Taşyapan gözyaşlarını tutamadı. Evi yanan anne ve oğlunu komşuları teselli etti.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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