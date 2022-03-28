Yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında üst katta mahsur kalan 3 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. En üst katta mahsur kalan 3 kişi ise itfaiye merdiveniyle indirildi. Dumandan etkilenen bu kişilere ambulansta müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 40 dakikada kontrol altına alındı. Dairenin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-03-28 10:15:35



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