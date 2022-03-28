ANFAŞ, Erzurum Tanıtım Günleri'nde 31 bin ziyaretçiyi ağırladı

Kadim Şehir Erzurum Tanıtım Günleri, sona erdi. ANFAŞ Expo Center’da 5 gün süren etkinlikte belediyeler dahil 42 katılımcı yer alırken, 31 bin ziyaretçi Erzurum kültür ve ürünlerini tanıma fırsatı buldu.

Antalya Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin, düzenlediği ‘Kadim Şehir Erzurum Tanıtım Günleri’ etkinliği sona erdi. Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılan ve fuar havasında geçen etkinlik, Erzurumlular ve Yörükleri buluşturdu. 5 gün süren tanıtım günlerinin ilk gününde sanatçı Sümer Ezgü sahne alırken, kapanışı Türk Halk Müziği sanatçısı Nurullah Akçayır yaptı.



“Amacımıza ulaştık”

Erzurumlular Dernek Başkanı Nehat Öztürk, amaçlarının Erzurum’u Antalya’da tanıtmak olduğunu belirterek, “Yörüklerle kaynaşmayı hedefledik ve amacımıza ulaştık. Antalya merkez ilçe ve Erzurum’dan gelen belediyelerle birlikte toplamda 42 stant kuruldu. Yörük ve Erzurumlular fuar havasında geçen etkinliğimize ilgi gösterdi. 31 bin ziyaretçiyi ağırladık. Erzurum’un yöresel ürünlerini ve kültürünü hem tanıttık, hem de hemşerilerimiz ve yörüklerimizi buluşturduk” dedi.

Etkinliğin son gününde sahne alan TRT sanatçısı Nurullah Akçayır sevilen türkülerini Erzurumlular ve yörükler için söyledi.

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