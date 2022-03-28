Döşemealtı, Kaş deplasmanından 3 puanla döndü

Süper Amatör Ligin 21.hafta karşılaşmasında Kaş Kınık Spor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı karşılaşmadan 20 galibiyetle ayrıldı. Döşemealtı takımı zorlu deplasmandan 3 puanla dönerken, bu hafta sonu oynayacağı Finike Belediye Spor maçının hazırlıklarına başladı.

Kınık deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı müsabakanın ilk yarısını Mahmut Kalkan’ın attığı golle 10 önde tamamladı. İkinci yarıda Hasan Alankuş’un attığı golle durumu 20’a getiren Döşemealtı Belediyesi takımı maçta başka gol olmayınca 3 puanın sahibi oldu.

Bu hafta sonu ligin son karşılaşmasında evinde Finike Belediye Spor takımını ağırlayacak olan kırmızısiyahbeyazlılar karşılaşmadan galibiyet ya da beraberlikte ayrılması durumunda Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmek için baraj maçı oynamaya hak kazanacak. Döşemealtı takımı baraj maçını kazandığı takdirde seneye Bölgesel Amatör Ligde mücadele ederek 3. lige yükselmek için ter dökecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.