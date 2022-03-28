Muratpaşa’da Doğu ve Güneydoğulular buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’da yaşayan Doğu ve Güneydoğu Anadoluluların büyük buluşmasında “Türkiye'nin neresinden gelmiş olursa olsun komşularımızla hemhal oluyoruz. Çevre ülkelerden gelen komşularımızla da ayrı gayrı olmadan can cana, yan yana yaşıyoruz. Birlikte, demokratik bir yaşam kültürü. Muratpaşa’mızda yaşanan bu” diye konuştu.

Muratpaşa’da, Karadeniz Günü’yle başlayan birliğin ve beraberliğin buluşması Yöresel Lezzet Günleri Komşu Buluşmaları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu günüyle sona erdi. Diyarbakır’dan Malatya’ya, Şanlıurfa’dan Adıyaman ve Van’a Antalya’da yaşayan Doğu ve Güneydoğu Anadoluluların büyük buluşması, Sedir Mahallesi’nde bulunan Şehit Diplomatlar Parkı’nda gerçekleşti.

Çok sayıda yöre, hemşeri, kültür ve dayanışma derneğinden temsilcilerin yer aldığı etkinliğe Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal’la katıldı. Türk halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan ve Ali Gündüz sahne aldığı etkinlikte omuz omuza halaylar çekildi. Etkinlikte Muratpaşa Belediyesi, yörenin lezzetlerinden çiğ köfte ve ayran aşı da ikram etti.



“Komşularımızla hemhal oluyoruz”

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, “Muratpaşa’da hep birlikte, tek yürek, tasada kıvançla beraber çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz” dedi. Muratpaşa’da hiç kimseyi kaderine terk etmeyecek bir sorumluluk anlayışı içinde belediye hizmetlerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Uysal, “Bu ülkenin sahibi de devletimizin, milletimizin, taşımızın, toprağımızın sahibi de sizlersiniz, bizleriz. Kamu hizmetini en güzel şekilde talep edecek olan da, yaşayacak olan da, yaşatacak olan da sizlersiniz. Bu bilinçle hep hareket ediyoruz. Komşu buluşmalarımızda olduğu gibi bütün komşularımızla, Türkiye'nin neresinden gelmiş olursa olsun komşularımızla hemhal oluyoruz. Türkiye yetmez. Çevre ülkelerden gelen komşularımızla da ayrı gayrı olmadan can cana, yan yana yaşıyoruz. Birlikte demokratik yaşam kültürü. Muratpaşa'da icra edilen, yaşanan bu” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.