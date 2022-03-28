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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araba tutkunları Kaş’ta buluştu

İHA

Araba tutkunları Kaş’ta buluştu

Antalya’nın Kaş ilçesinde ‘Araba tutkunları buluşması’ etkinliği gerçekleştirildi. Demre, Seydikemer, Fethiye, Elmalı’dan gelen 100’e yakın yerli ve yabancı marka araba, Kaş Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte Akçagerme Sosyal Tesisleri alanında bir araya geldi
Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, burada yaptığı konuşmada, aktivitenin önemine değinerek, araba tutkunlarının talepleri doğrultusunda bu faaliyeti gerçekleştireceklerini söyledi. Bundan sonraki süreçte de karşılıklı istişareler yapacaklarını dile getiren Başkan Mutlu Ulutaş, buna göre konuya ilişkin çalışmalar yürüteceklerini belirtti.
Başkan Ulutaş, belediye olarak sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere her zaman destek verdiklerini ve buna devam edeceklerini, bu organizasyona kendisinin de katılacağını kaydetti.
Etkinliğe vesile olan araç tutkunları Serdar Karaca, Mehmet Bozdağ, Orhan Akkaya, Nurullah Bozkurt ve Recep Cengeloğlu’nu tebrik eden Başkan Ulutaş, gösteri sırasında dikkatli olunması ve trafik kurallarına uyulması gerektiğini de hatırlattı. Etkinlikte, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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