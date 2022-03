Antalya’da hırsızın çaldığı atla girdiği markette bu kez 200 bin TL'lik hırsızlık şoku Daha önce bir şahsın çaldığı atla girdiği markete bu kez hırsızlar girdi 2 kişi 200 bin TL değerinde sigara ve alkolü çalarak kayıplara karıştı Önce atlı, şimdi de çuvallı hırsızların hedefi oldular

Antalya’da birkaç gün önce bir şüphelinin çaldığı atla alışveriş yapmak isterken daldığı markette bu kez hırsızlık şoku yaşandı. Gece saatlerinde markete gelen 2 kişi, 200 bin TL değerinde sigara ve alkol alarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi’ndeki bir markette gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen 3 kişiden birisi dışarıda gözcülük yaptı. Diğer iki kişi ise maske takarak marketin içerisine girdi. Şahıslar ellerinde bulunan çuvala alkol ve sigara reyonunda önlerine ne geldi ise doldurdu. İki şahıs dakikalar içerisinde 200 bin TL değerinde ürünü çuvala doldurdu, sonrasında geldikleri araca binerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine markete gelen dükkan sahipleri ise gördükleri karşısında şaşkına döndü. Polis ekiplerinin hırsızları bulmak için geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi.



Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Öte yandan hırsızlık anları ise marketin içerisinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde markete gelen 2 şahsın elinde bulunan çuvala önlerine ne geldi ise kattığı görüldü.



Market daha önce at hırsızlığı ile gündeme gelmişti

Diğer taraftan hırsızların 200 bin TL değerinde ürün çaldığı market, geçtiğimiz günlerde at hırsızlığı ile gündeme gelmişti. Bir şahıs Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde yaşayan Koray Şahin’in atını çalarak alışveriş yapmak için markete dalmıştı. Görüntülerde şüphelinin atla marketin önüne geldiği, daha sonra attan inip alışveriş yaptığı ve daha sonra atın üstüne binip gitmek istediği sırada atın marketin içine daldığı ve bu sırada bir kadın müşterinin korkup geri kaçtığı anlar görülmüştü. At ise daha sonra sahibinin görüntüler üzerinden iz sürerek bulunmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.