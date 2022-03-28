Cezaevi inşaatından 100 adet su vanası çaldılar

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ramazan Bayramı sonrası açılması beklenen Manavgat S Tipi Kapalı Cezaevinden 50 bin TL değerinde 100 adet küresel su vanasını çalan 3 kişi yakalandı.

Manavgat Ilıca Mahallesinde bulunan ve Ramazan Bayramı'nın ardından faaliyete geçmesi beklenen Manavgat S Tipi Kapalı Cezaevinden, piyasa değeri 50 bin TL olan 100 adet küresel su vanasının çalınması olayı jandarmayı harekete geçirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen geniş çaplı araştırmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen E.S., S.S. ve S.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Kumköy Jandarma Karakolundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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