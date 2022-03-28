Pazarda yankesicilik yapan 2 suç makinesi kadın tutuklandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde pazar alışverişine çıkan 4 vatandaşın telefonlarını çalan 6 ve 11 adet benzer suç kayıtları bulunan 2 şüpheli kadın, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olay, 27 Mart Pazar günü Kepez İlçesi Yeni Mahalle Semt Pazarında meydana geldi. G.F.M.Ö.E.Y. ve H.A. isimli şahısların pazar içerisinde alışveriş yaptıkları esnada, çantalarında ve üzerlerinde bulunan değişik markalardaki cep telefonlarının yankesicilikle çalınması olayları ile ilgili olarak; Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler A.A ve T.L. yakalandı. Çalınan cep telefonları, sahiplerine teslim edildi. Yapılan sorgulamalarda A.A.’nın 6 adet, T.L.’nin 11 adet benzer şekilde hırsızlık suçundan suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler A.A. ve T.L. bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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