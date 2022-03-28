Alanya'nın araç filosu 561’e çıktı

Alanya Belediyesi’nin araç filosuna yeni kazandırdığı iş makineleri için tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Yücel, “En hızlı, en iyi ve en kaliteli hizmeti sağlamak adına bölgemizin en güçlü araç filosunu oluşturduk” dedi. Törenin ardından Başkan Yücel, kepçenin başına geçerek kontak çevirdi.

Alanya Belediyesi’nin Fen İşleri Müdürlüğü’nün araç filosuna kazandırdığı yeni iş makineleri düzenlenen tören ve yapılan dualarla hizmete sunuldu. Fen İşleri Müdürlüğü Oba Şantiyesinde gerçekleşen dua törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Meclis Üyesi Kerim Ertekin, İcracı Müdürlüklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Karamut, muhtarlar, birim sorumluları ve personeller katıldı.



“Araç sayımızı 561’e çıkardık bölgenin en güçlü araç filosuna sahibiz”

Alanya Belediyesi’nin araç filosunun bölgenin en güçlü filolarından birisi olduğunu belirten Başkan Yücel, “2014 yılından bugüne kadar 220 yeni aracı filomuza dahil ettik. Bugün filomuza kazandırdığımız yeni kepçe, loder yükleyici, greyder ve kamyonlar ile birlikte toplam araç sayımızı 561’e çıkardık. Vatandaşlarımıza en hızlı, en iyi ve en kaliteli hizmeti sağlamak adına bölgemizin en güçlü araç filosunu oluşturduk. Yeni araçlarımızın bölgemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.