ANTGİAD ve Kepez Belediyesi iş birliği ile tiyatro oyunu

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) ve Kepez Belediyesi işbirliği ile “Teftişi Temaşa” tiyatro oyunu izleyici ile buluştu. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi Salonu’nda sahnelenen oyuna Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, dernek üyeleri ve tiyatroseverler katıldı.



“ANTGİAD kenti sanat ile buluşturuyor”

Ayşe Sinem Korola ve Çağdaş Çobanoğlu tarafından yazılan ve yönetilen oyunu izleyiciyle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, zor günlerden geçen üyelerinin ve vatandaşların bir nebze moral bulması için böyle bir çalışmaya imza attıklarını dile getirdi. Antalya’nın bir sivil toplum kuruluşu olarak ekonominin sanat olmadan ilerleyemeyeceğini düşündüklerini ifade eden Sert, “Bir kentte sanat ilerlemeden ne kültürel gelişim ne de ekonomik gelişim sağlanabilir. Bunun için şimdi bu oyunu diğer ilçelerimize de taşıyarak ne kadar çok vatandaşımızı buluşturabilirsek o kadar iyi olacaktır” dedi.



“Umuyorum bu çalışmayı farklı yerlerde devam ettirebiliriz”

Projeyi Kepez Belediyesi ile işbirliğinde yürüttüklerini ifade eden Başkan Osman Sert, “Teftişi Temaşa oyunu, ANTGİAD olarak desteklediğimiz Antre Sahne’nin bir oyunu. Kepez Belediyemiz ile bu oyuna verdiğimiz desteğimizi konuştuğumuzda bizlere Erdem Beyazıt Kültür Merkezi Salonu’nda oyunu sahnelemek için destek verdiler. Umuyorum bu çalışmayı farklı yerlerde devam ettirebiliriz” diye konuştu.

Şehrimizin güzide sanat topluluklarını misafir etmemize destek olan Antalya Genç İş İnsanları (ANTGİAD) ile bir projede daha işbirliğinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Hakan Tütüncü, Başkan Osman Sert’e ve nezdinde tüm yönetim kuruluna teşekkür etti.

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