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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş fikirleri ve sermaye buluşuyor

İHA

İş fikirleri ve sermaye buluşuyor

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği arasında“ANSİAD Antalya Teknokent Melek Yatırım Ağı” için iş birliği protokolü imzalandı.

“Genç girişimciler için bulunmaz fırsat”
Bireysel Katılımcı Yatırımcısı Ağı’nın Batı Akdeniz Bölgesinde bir ilk olacağının söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bireysel Katılımcı Yatırımcısı Ağı’nın çok önemsedikleri bir proje olduğunu söyledi. Özellikle genç girişimciler için bulunmaz fırsat olduğunu belirten Rektör Özkan “Üniversitemize ciddi katkısı olacak ve bundan sonra bir melek ağımız olduğu için firmalarımızın ciroları belli bir aşamayı geçtiği zaman buraya katkıda bulanacak ve genç atılımcılara bir ışık olacaklar. Bu anlamda bizi çok yakından ilgilendiriyor. Bu güzel proje için çok teşekkür ediyorum. İnşallah verimli bir protokol olur” dedi.

“Fikirler ve sermaye buluşacak”
Fikirlerin çok kıymetli olduğunu, kiminin fikri, kiminin sermayesi olduğunu ve önemli olanın bu ikisini aynı platformda buluşturabilmek olduğunu söyleyen Rektör Özkan, “Antalya bu tür yatırımlar için mükemmel bir lokasyon, Teknokent’e çok güzel firmalar çekmeye başladık. Umarım burası ikinci bir silikon vadisi olur. Bu yapılan iş sadece üniversite ya da ANSİAD’a yaramayacak önce Antalya sonra Türkiye’ye yarayacak bu anlamda çok kıymetli. Ne kadar önemli olduğunu önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Ben bunun büyük ivmeyle büyüyeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Akdeniz Üniversitesi ülkemizde bir marka”
ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, “ Akdeniz Üniversitesi hem kentimizde hem ülkemizde bir marka. Yirmi senedir hem Üniversitemiz hem Antalya Teknokent çok önemli paydaşlarımızdan çok değerli katkılar yapıyorsunuz. Protokol, ANSİAD olarak stratejik plandaki hedeflerimize hem de iş fikri yarışmalarını ve sonucunu taçlandırmak gibi olacak. Bu açıdan bu protokolü imzalamamız çok değerli bizim için, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun gençlerimiz için” diye konuştu.

“Melek Yatırım Ağı’nı anlattı”
Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ise ANSİAD Antalya Teknokent Melek Yatırım Ağı hakkında sunum gerçekleştirdi. Antalya Teknokent olarak gençleri desteklediklerini, kuluçka hizmetleri, ön kuluçka hizmetleri, TTO faaliyetleri sunduklarını ve şirketleştirdiklerini ifade eden Dr. İbrahim Yavuz, “Ama bir noktadan sonra bu girişimler yalnız bırakılıyor. İstanbul ve Ankara’daki melek yatırım ağını burada gençlerin istediği şekilde kuramamıştık. En büyük hedefimiz genç girişimci olarak hem akademik ve hem de teknokent hayatına başlayan biri olarak bunu gördük. devletin verdiği bütün desteklerde 200 bin, 300 bin de olsa bunun elinden tutulması gerektiğini gördük, esas iş fikri bu şekilde çıktı. Antalya’da tarım ve turizm çok önemli ama teknoloji bizim için çok kıymetli” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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