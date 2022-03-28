İranlı turistler, Nevruz Bayramı coşkusunu Granada'da yaşadı

Dünyanın dört bir yanından her yıl binlerce misafir ağırlayan Granada Luxury Belek, bu yıl İran’dan gelen misafirlerini 21 Mart’ta Nevruz Bayramı süslemeleri ile karşılayıp ağırladı.

İran Yeni Yılı, Pers Yeni Yılı ya da Nevruz Bayramı olarak adlandırılan 21 Mart’ta yani İran güneş takviminin ilk ayının başlangıcında, Haci Firuz’un hediyeler dağıttığı, 5 günlük resmi tatilde tıpkı yılbaşında olduğu gibi sofralar kuruluyor ve ailece bir arada yeni yıl coşkusu yaşanıyor. Granada Luxury Belek de tüm misafirlerine gösterdiği özel konukseverliğini, İranlı misafirlerine de sergileyerek, onların bu çok özel gününde, günün önemine yakışır bir hazırlık yaptı.

Tesiste Nevruz geleneksel masası hazırlanarak, masanın üzerine bereketi simgeleyen bir avuç sarımsak, kavanoz içinde 7 tane kırmızı elma, Kur’an, 7 tane Japon balığı, bir avuç sumak, bir avuç madeni para, ayna, 7 adet renkli yumurta, saksı içinde çim, mum, sümbül, bir bardak sirke, bir avuç iğde, lale ve nergislerden oluşan çiçek aranjmanı yerleştirildi.

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