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Uzmanlar, arı ürünlerinin anne ve çocuk beslenmesindeki yerini konuştu Dr. Ender Saraç: “Gebelik döneminde bağışıklığı güçlendirmek için propolis tüketilmeli” Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı: "Önemli olan doğal ve saf yerli Anadolu propolisini tüketmek”

İHA

Uzmanlar, arı ürünlerinin anne ve çocuk beslenmesindeki yerini konuştu Dr. Ender Saraç: “Gebelik döneminde bağışıklığı güçlendirmek için propolis tüketilmeli” Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı: "Önemli olan doğal ve saf yerli Anadolu propolisini tüketmek”

BEE’O Propolis ve Güvenilir Ürün Platformu, “Anne ve Çocuk Sağlıklı Beslenme Eğitimi” projesinde çocukların ve ailelerinin sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ve beslenme bilincinin kazandırılması için Sancaktepe Belediyesi’nde halka açık bir eğitim gerçekleştirdi.
Eğitimde konuşan BEE’O Propolis Kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, arı ürünlerinin anne ve çocuk beslenmesindeki önemini vurguladı. Dr. Ender Saraç ise gebelerin bağışıklıklarını güçlü tutmaları için propolis tüketmeleri gerektiğine değindi.

"Çocuğun sağlıklı gelişmesini sağlamak için en az 20 damla Anadolu propolisi"
Etkinlikte Dr. Ender Saraç gebelikte nasıl beslenmek gerektiğini anlattı. Gebe ve emziren annelerin sağlıklı beslenmesinin hem anne hem de çocuk sağlığı açısından çok önemli olduğunu aktaran Saraç, "Gebelikte dengesiz beslenme ve yetersiz antioksidan alımı düşük riski, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, gelişimsel bozukluklar gibi birçok soruna zemin hazırlamaktadır. Propolis; antiviral, antibakteriyel, antienflamatuvar ve antifungal özelliklere sahip yüksek antioksidan içeren doğal bir arı ürünüdür. Bu özellikleri sayesinde görülebilecek viral, bakteriyel, mantar enfeksiyonlarında koruyucu bir etki gösterir. Gebelik döneminde bağışıklığı güçlendirmek, ilaç kullanma ihtimalini azaltmak, çocuğun sağlıklı gelişmesini sağlamak için en az yüzde 10 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir damladan en az 20 damla kullanılmalıdır" dedi.

"Propolis, arı sütü, polen, ham bal ve arı ekmeği günlük beslenme programına dahil edilmelidir"
Beslenmenin ne demek olduğunu açıklayan Dr. Ender Saraç, “Beslenme, yaşamsal fonksiyonları sürdürmek, sağlığı geliştirmek, hastalıklardan korunmak için vücudun ihtiyacı olan besin öğelerini uygun zamanda ve yeterli miktarda almak için yapılması gereken bir davranıştır. İnsanın, sağlıklı büyüme ve gelişmesi için bu öğelerden yeterli miktarda alması gerekmektedir. Bu besin öğelerinin herhangi biri alınmadığında ya da gereğinden fazla alındığında; çocuklarda protein enerji malnütrisyonu, anemi, çeşitli vitamin yetersizlikleri, diş çürükleri, obezite görülmektedir. Çocukların, sağlıklı büyüme ve gelişmesi için beslenme piramidinde bulunan; ekmek ve tahıl, meyve, sebze, süt, yumurta, kuru baklagiller ve yağ gruplarının yanında doğadaki en güçlü antioksidanlardan olan Anadolu propolisi, arı sütü, polen, ham bal ve arı ekmeği günlük beslenme programına dahil edilmelidir” diye konuştu.

"Propolis bağışıklığı destekliyor"
Doğal arı ürünlerinin beslenmede yer alması gerektiğine değinen Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan, antimikrobiyal, antifungal ve antiviral etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Anadolu propolisinin içeriğinde bulunan fenolik ve flavonoid bileşenler hem çocukların hem de yetişkinlerin bağışıklık sisteminin desteklemesinde oldukça etkilidir. Propolisin çocuklarda görülen bronşit, bronşiyolit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki semptomları azalttığı yapılan bilimsel çalışmalarda kanıtlanmıştır. Buna ek olarak, gebelik döneminde yan etkilerinden dolayı kısıtlanan ilaçlara alternatif olarak propolis kullanımının bağışıklığı desteklediği belirtilmiştir” şeklinde konuştu.

“Önemli olan doğal ve saf yerli Anadolu propolisini tüketmek”
Propolisin doğal ve saf olması gerektiğini söyleyen Dr. Tanuğur, “Çocukluk çağından itibaren hem propolis hem polen hem de diğer arı ürünleri sağlıklı büyüme ve gelişme için mutlaka beslenme planında yer almalıdır. Önemli olan; 'Sözleşmeli Arıcılık Modeli' ile yerli üretim yapan, uzman gıda mühendisleri tarafından laboratuvar koşullarında özütlenen, tamamen doğal ve saf yerli Anadolu propolisini tüketmektir. Benim önerim, en az yüzde 10 oranında saf Anadolu Propolisi içeren bir damladan çocuklara günde en az 10 damla, emziren annelerin ise günde en az 20 damla tüketmesidir. Ayrıca tüm vitamin ve mineralleri içerisinde barındıran, literatürde tek tam gıda olarak geçen poleni çocuklar günde 1 tatlı kaşığı, emziren ve gebe anneler ise günde 2 tatlı kaşığı tüketilmelidir” ifadelerini kullandı.
Etkinlikte konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Sancaktepeli çocuklarımızın ve kadınlarımızın sağlığına katkı sağlamak, beslenme bilinçlerini arttırmak için bu tip eğitimleri düzenlemeye hız kesmeden devam edeceğiz. Güçlü bir toplumun yapı taşı olan çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi için elimizden geleni yapacağız” açıklamalarında bulundu.

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