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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye, turizmde dünya dördüncüsü

DHA

Türkiye, turizmde dünya dördüncüsü


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Dünya Turizm Örgütü'nün (WHO) açıkladığı resmi verilere göre, 2021'de dünyadaki turizm hareketliliğine 421 milyon kişinin katıldığını, Türkiye'nin 29,9 milyon turist sayısı ile dünya dördüncüsü olduğunu söyledi. Yavuz, "Türkiye böylelikle tarihinde ilk kez dünya 4'üncülüğüne yükseldi. İtalya ve Amerika'yı geçen Türkiye'nin dünya turizmindeki payı yüzde 7 oldu" dedi. 
40 milyon kişi ile 2021'de dünyanın en çok turistini ağırlayan Fransa'nın resmi bildirimde bulunmadığı WHO´nun resmi verilerini değerlendiren Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, geçen yıl 421 milyon kişinin turistik seyahat yaptığını belirtti. Yavuz, "Bu sayı 2019 yılının yüzde 71 gerisinde kaldı. 2020 yılında 2019'a göre yüzde 73 olan kayıp, 2021'de ancak yüzde 2 azalabildi" dedi.
2021'nin en çok turist ağırlayan 10 ülkesini sıralayan Yavuz, Fransa'nın verilerinin ülke makamlarınca açıklandığını ve resmi olarak WHO'ya bildirilmediğini söyledi. Yavuz, 2021'de Fransa'nın 40 milyon turist ağırlayarak, ülkeler sıralamasında birinci olduğunu kaydetti.
1 MİLYAR KİŞİ SEYAHAT EDEMEDİ
2021 yılında yaklaşık 1 milyar turistin, belirli aralıklarla süren pandemi kısıtlamalarından dolayı seyahat edemediğini kaydeden Yavuz, "Pandemiden en ağır darbeyi Uzak Doğu ve Asya ülkeleri aldı. Avrupa geçtiğimiz yıl normalleşmeye ve eski günlere dönme yoluna girdi. Karayipler ve Doğu Akdeniz ülkeleri 2019'a göre en az kayıp yaşayan destinasyonlar oldu" diye konuştu.
Dünya sıralamasında 31,9 milyonla Meksika'nın ikinci, 31,2 milyonla İspanya'nın üçüncü olduğunu söyleyen Yavuz, Türkiye'nin ise 29,9 milyon turistle dünya dördüncüsü olduğunu açıkladı. Yavuz, ilk 10'daki diğer ülkeleri şöyle sıraladı; "İtalya 26,3 milyon, ABD 22,1 milyon, Yunanistan 14,7 milyon, Avusturya 12,7 milyon, Almanya 11,7 milyon, Hırvatistan 10,6 milyon."
KORONANIN KAZANANI MEKSİKA
2021 yılı dünya turizmini de 8 madde üzerinden değerlendiren Yavuz, salgın döneminde en önemli kazananın Meksika olduğunu kaydetti. 2019 yılında 7'nci sırada olan Meksika'nın, 2020'de 3'üncü, 2021'de ise 2'nciliğe yükseldiğini belirten Yavuz, "Kriminal vakalarla sürekli gündemde olmasına rağmen, özelikle Amerika'da yaşayan Meksika vatandaşlarının katkısıyla 2'nci olan Meksika'nın en büyük turist kaynağı yüzde 80 ile ABD ve Kanada'dan gelişler" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, 2019 yılına göre pandeminin verdiği hasarı 2021 yılında yüzde 40 civarında tutarak en düşük kayıp yaşayan turizm destinasyonundan biri olduğunu açıklayan Yavuz, "Böylelikle tarihinde ilk kez dünya 4'üncülüğüne yükseldi. İtalya ve Amerika'yı geçen Türkiye'nin dünya turizmindeki payı yüzde 7 oldu. 2021'de, 2019'a göre 50 milyon turist kaybeden İspanya, korona sürecinin kaybedenlerinden biri oldu" dedi.
ÇİN, TURİZM DÜNYASINDAN SİLİNDİ
2019'da 65 milyon turistle dünya 4'üncüsü olan Çin'in korona sürecinde turizm dünyasından tamamen silindiğini aktaran Yavuz, "Uzak Doğu'nun parlayan yıldızı Tayland 2019'da 40 milyon turist ağırlarken, 2021'de 400 bin turistle 53'üncü sıraya düştü. Sezona 25 milyon turist hedefiyle giren Yunanistan 14,7 milyon ile 6'ncı oldu" diye konuştu.
ŞAMPİYON AKDENİZ'DE, BİRİNCİ ANTALYA
Korona sürecinin kazananı ve 2021'in şampiyonunun Akdeniz havzası olduğunu belirten Yavuz, "2021 yılının ilk 10'undaki 6 ülke, Akdeniz ülkesi. Bu 6 ülkenin toplam turist sayısı 158 milyon civarında. Toplam turist sayısının yüzde 37,5'ini 6 Akdeniz ülkesi oluşturuyor. Her üç turistten biri 6 Akdeniz ülkesine tatile gitmiş. Hırvatistan tarihinde ilk kez 10'uncu sıraya yerleşti. Akdeniz'de ise şehir olarak 2021'de 9,5 milyon turist sayısıyla Antalya birinci sırada. 421 milyon turistin, 281 milyonu ise Türkiye dahil Avrupa ülkelerini tercih etti" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-03-29 10:59:01

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