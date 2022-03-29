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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya ve İstanbul’da eş zamanlı ‘tefeci’ operasyonu: 9 gözaltı

İHA

Antalya ve İstanbul’da eş zamanlı ‘tefeci’ operasyonu: 9 gözaltı

Antalya’da ve İstanbul’da eş zamanlı olarak ‘tefecilik’ yaptığı belirlenen şahıslara yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, çok sayıda tapu, ruhsat, sözleşme ve benzerleri ile ateşli silah ele geçirilirken 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kemer ilçesi ve İstanbul'da haksız kazanç sağlamak için ileri bir tarihte faizli şekilde geri ödenmek üzere para verme ve ileri tarihli bir senedi veya çeki vadesinden önce belli bir iskonto uygulayarak kırdırma yöntemiyle tefecilik suçu işlendiği bilgisi alınması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 Aralık 2021 tarihinden itibaren soruşturma başlatıldı.
Yapılan incelemelerde görünürde galerici, manav ve rent a car olarak faaliyet gösteren şüphelilerin para hareketlerinin ve tapu kayıtlarının incelenmesinde 120130 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilmesi üzerine Antalya'da 9, İstanbul'da 2 olmak üzere toplam 11 ayrı adreste 28 Mart Pazartesi günü saat 07.00’den itibaren eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada, 7 adet tapu, 14 adet sözleşme protokol evrakı, 41 adet noter vekaletname ve satış sözleşmesi, 7 adet gayrimenkul ve araç alış satış listesi, 35 adet araç ruhsatı, 1 adet araç alış satış defteri, 3 adet banka dekontu, 3 adet teyit ve teminat mektubu, 1 adet kuru sıkı tabanca, 28 adet kuru sıkı tabanca mermisi, el yazısı ile yazılmış adi sözleşmeler ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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