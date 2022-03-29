Dünyanın 90 ülkesinden 140 bine yakın yabancının yaşadığı Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Ukrayna, Litvanya kültür ve dostluk parklarına bir yenisini daha ekliyor. Şirazi Türk İran Dostluk Parkı, Çağlayan Mahallesi’nde Çarşamba günü açılıyor.

Nevruz Bayramı nedeniyle birlerce İranlının tatil için geldiği Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi Şirazi Türk İran Dostluk Parkı’nın açılışını yarın düzenlenecek törenle gerçekleştirecek. Çağlayan Mahallesi 2037 Sokak’ta yer alan 2 bin 500 metrekarelik parkın açılışı yarın gerçekleştirilecek.



“Herkes kendini evinde hissetsin”

Belediye Başkanı Ümit Uysal, dünyanın 90 farklı ülkesinden 140 bine yakın yabancının bulunduğu Antalya’da, Muratpaşa’nın yerleşik yabancıların yaşamak için en çok tercih ettiği yerlerin başında geldiğini söyledi. Başkan Uysal, “Antalya’mızın, Muratpaşa’mızın paçası olan ve komşuluklarıyla kentimize değer katan herkesin kendinde evinde gibi hissedebileceği bir Antalya hayal ediyoruz. Ülkeler adına açtığımız kültür ve dostluk parkları bunun bir sonucu” diye konuştu. Daha önce Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Ukrayna, Litvanya kültür ve dostluk parkları açıklarını belirten Başkan Uysal, Şirazi Türk İran Dostluk Parkı açılışının İran ve Komşular Ülkeler Dostluk Derneği’yle gerçekleştirileceğini söyledi.

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