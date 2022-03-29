Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'nin farklı illerinden 80 kuş gözlemcisinin katıldığı, 3 günlük Manavgat Kuş Gözlem Kampı'nda, toplam 120 kuş türü gözlemlendi. Bu türler arasında ender görülebilen dağ cılıbıtı, poyraz kuşu, tarakdiş, kır baykuşu ve büyük cılıbıt da yer aldı.

Türkiye'nin birçok kuş gözlemcisi, 25-27 Mart'ta Antalya'da buluştu. Geçen yıl büyük orman yangınının da yaşandığı Manavgat ilçesi Denizkent mevkisinde, 80 kuş gözlemcisinin bir araya geldiği Antalya Kuş Gözlem Kampı'na; İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale dahil Türkiye'nin birçok ilinden gelen doğa meraklıları, 3 gün boyunca kuş gözlemi gerçekleştirdi.

Kamp düzenleyicilerinden Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyesi Gökçe Coşkun, Antalya'nın özellikle ilkbahar döneminde kuş göçünün yoğun yaşandığı yer olması ve birçok habitatı barındırması nedeniyle ilgi çektiğini söyledi. Denizkent, Manavgat Nehir Ağzı, Ulualan gibi bölgelerdeki sulak alanlar, ormanlar ve sahil kesiminde kuşların gözlemlendiğini anlatan Coşkun, "Denizkent'te 55, Manavgat Nehir Ağzı'nda ise 95 kuş türü gözlemleme şansı elde edildi. 2 bölgede de görülen aynı türler haricinde ise toplam 120 kuş türü gözlemlendi" dedi.

ENDER TÜRLERİ DE GÖRDÜLER

Kuş gözlemcilerini en fazla heyecanlandıran türlerin ise poyraz kuşu, tarakdiş, büyük cılıbıt, kır baykuşu ve dağ cılıbıtı olduğunu belirten Coşkun, "Çok ender, nadir görülebilen türler olması nedeniyle ve özellikle dağ cılıbıtı tüm katılımcıların büyük ilgisini çekti. Poyraz kuşu en son 2021'de, dağ cılıbıtı 2020'de görülmüştü" diye konuştu.

KAMP DEVAM EDECEK

Kampta hem kuş gözlemi yapıldığını hem birliktelik oluştuğunu anlatan Coşkun, "Kuş gözlemine yeni başlayanlar için güzel deneyim elde ettiler. Sohbet ve bilgi alışverişi içinde güzel birliktelik oldu. Türkiye'nin en fazla kuş türünü kaydı almış Emin Yoğurtçuoğlu ve Soner Bekir kampa katıldı. Deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar ve birlikte kuş gözlem arazisine çıktılar. Antalya Kuş Gözlem Topluluğu olarak etkinlikten tüm katılımcıların mutlu ayrılması bizi sevindirdi. Gelecek senelerde de Antalya Kuş Gözlem Kampı'nı devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

YARALI SAZ DELİCESİNE TEDAVİ

Öte yandan kampta kuş gözlemcileri tarafından yaralı saz delicesi bulundu. Aynı zamanda veteriner hekim olan Gökçe Coşkun, kuşa ilk müdahaleyi yaptıklarını ve beslenmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildiğini dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-03-29 11:12:13



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