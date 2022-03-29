Nasreddin Hoca’nın torunları Kepez’de buluştu

Kepez Belediyesi’nin katkıları, Akşehir'i Sevenler Derneği’nin(AKSEVDER) işbirliğiyle düzenlenen Akşehir Belediyesi Sıla Buluşmaları, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Nasreddin Hoca’nın torunları Kepez’de bir araya geldi. Akşehir Belediyesi Sıla Buluşmaları, Kepez Belediyesi’nin katkıları, Akşehir'i Sevenler Derneği’nin(AKSEVDER) işbirliğiyle düzenlendi. Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki ‘Sıla Buluşmaları’na Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Akşehir'i Sevenler Derneği Başkanı Tuncay Kesim ve çok sayıda Akşehirli katıldı. Nasreddin Hoca’nın torunları bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıkları etkinlikte gönüllerince eğlenme fırsatı buldular. Sıla Buluşmalarına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akşehir Belediyesi’nin Kepez Belediyesi’nin ilk kardeş belediyesi olduğunu belirterek, “Akşehir bizim medeniyetimizin en önemli merkezi, Konya kadim Türk tarihinin en önemli başkentlerinden birisidir. Konya’nın hangi ilçesine giderseniz gidin sizi iki hakikat karşılar. Köklü Türk tarihinin izleri, manevi önderlerin bıraktığı silinmez izler” dedi.



“Konyalılar da, Akşehirliler de bizim canımız”

Akşehir denilince ilk akla gelenin Nasreddin Hoca, olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Türkiye’nin önde gelen okul öncesi eğitim kurumumuzun adı da Nasreddin Hocamızın ismiyle tesviye edilmiştir. Bundan sonraki süreçte de Nasreddin Hoca şubelerine yeni şubeler gelecek. Şehrimizdeki Konyalılar da, Akşehirliler de bizim canımız ciğerimiz. Bu ortamları tesis etmek, kardeşliğimizi derinleştirmek, birbirimizle dostluğumuzu pekiştirmek bunlar çok anlamlı. Kalplerimizi birleştirmeye geldik. Birbirimizin o gülen yüzlerinden enerji almak, birbirimizin muhabbetiyle gönlümüzü aydınlatmak işte bu tarifsiz bir devlet” diye konuştu.

Yaklaşan Ramazanı Şerifi tebrik eden Başkan Tütüncü, “Kalbiniz kalbimizdedir, kalbinizdeki sevgiler kalbimizdedir, kalp kalbe gönül gönüle geleceğe doğru yürüyoruz” dedi.



Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Başkan Tütüncü’nün hem siyasette, hem de belediyecilikte kendilerinden çok deneyimli olduğunu belirterek,“Hakan başkanımızın deneyimlerinden çok istifade ediyoruz. Yürekten kutluyoruz. Çok güzel işlere imza atıyor. Sizlere çok güzel hizmetler yapıyor. Sizler adına Hakan başkanımız kutluyorum “dedi.



“Sıla buluşmalarının ilki kardeş belediyede”

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Kepez Belediyesinin ilk kardeş belediye olması sebebiyle ‘Sıla Buluşmaları’nın ilkini de Antalya’da Kepez’de gerçekleştirdiklerini söyledi. Kepez’de yaklaşık 30 bin civarında Akşehirli olduğunu da belirten Başkan Akkaya, “Nasreddin Hoca, malum Akşehir gölüne maya çalmış, hemşehrilerimiz gölü yetinmemiş torunlarımız biraz daha aşmalı demiş, Antalya’ya Akdeniz’e maya çalmaya gelmişler. Hangi mayayı çalmışlar, burada kardeşlik mayasını çalmışlar. Burada kardeşçe yaşıyorlar”diye konuştu.

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