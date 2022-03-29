Antalya Büyükşehir Belediyesi ‘İklim Dostu Kuruluş’ belgesi alan ilk belediye oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, TSE tarafından ‘İklim Dostu Kuruluş’ belgesini alan ilk belediye oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bunun ilk aşama olduğunu belirterek, “Bundan sonraki hedefimiz iklim dostu kent olmaktır” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi dünyayı tehdit eden iklim değişikliğine uyum ve iklim krizi ile mücadele konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda gösterdiği hassasiyet Türk Standartları Enstitüsü tarafından da onaylandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 1 Ocak 202031 Aralık 2020 tarihleri arasını temel alarak hesaplanan Sera Gazı Beyanı ve emisyon miktarının TSE standartlarına uygun olduğu doğrulandı.



“Ölçümler TSE standartlarına uygun”

TSE tarafından uygulamaya konulan İklim Dostu Kuruluş belgelendirme programı, iklim değişikliği ile mücadele de kuruluşların, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yaparak raporlama ve doğrulama gerçekleştirmesini ve karbon kredisi tedariki ile yenilenebilir enerji sektörüne katkıda bulunmalarını sağlamayı amaçlıyor. Bu belgelendirme sürecinde kuruluşlar TS EN ISO 140641 ile hazırladıkları emisyon raporlarını TSE’ye doğrulatarak "İklim Dostu Kuruluş" başvurusunda bulunuyor. Tüm bu aşamaları başarıyla geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi TSE’den ‘İklim Dostu Kuruluş’ belgesi alan ilk belediye oldu.



“Bir sonraki hedef iklim dostu kent olmak”

Çevre sorumluluğu bilinciyle büyük bir titizlikle çalışmaya devam ettiklerini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya’yı iklim dostu şehir yapma hedefiyle çıktığımız bu yolda ilk hedefimize başarıyla ulaşarak iklim dostu kuruluş belgemizi almaya hak kazandık. Ülkemizde ilk belediye hatta ilk resmî kurum olarak hak kazandığımız bu belge bizim bu konudaki çalışmalarımızı tescillemiş oldu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurduğumuz İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’müz çalışmalarına hassasiyetle devam ediyor. Antalya’nın karbon ayak izi envanterinin hazırlanması, sürdürülebilir enerji eylem planının yürütülmesi, iklim değişikliği uyum stratejisi ve eylem planının hazırlanması yönünde çalışmalar sürüyor. Sıradaki hedefimiz düşük karbon yoğunluğu ile yüksek yaşam kalitesini hemşerilerimize sunarak iklim dostu bir kent olmak. Bunu da başaracağımıza inanıyorum” dedi.

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