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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Esen, Karatepelilerin taleplerini dinledi

İHA

Başkan Esen, Karatepelilerin taleplerini dinledi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Karatepe Mahallesi'nde incelemede bulunarak bölge halkının taleplerini dinledi.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçenin ihtiyaçlarını halktan dinlemek için vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Karatepe Mahallesi'ni ziyaret eden Esen, mahalle sakinleri ile sohbet ederek taleplerini dinledi. Vatandaşlar, mahallelerinin ihtiyaçlarını Esen'e iletme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını ifade etti. Beraberinde ilgili müdürler ile bölgede inceleme yapan Esen, özellikle mahallenin dernek binası ve çevre düzenlemesi konusunda gelen talepler ile ilgili çalışmaları hızlıca başlatacaklarını belirtti. Dernek binasını inceleyen Esen, “Dernek binası ve çevresini düzenlemek için ilgili müdürlüklerimiz yarından itibaren çalışmalarına başlayacak. Burayı daha modern ve kullanışlı bir hale getireceğiz" dedi. Çocukların, mahallede bulunan oyun alanları ile ilgili isteklerini de dinleyen Başkan Esen, çocukların bu taleplerini ivedilikle çözüme kavuşturacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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