Alanya Mahmutlar’da imar yolu çalışmaları hızlandı

Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde imar yollarını açma çalışmalarına devam eden Alanya Belediyesi, Kervansaray Caddesi’nde 2 kilometrelik imar yolunun açma çalışmalarını tamamladı. Kültür Merkezi proje alanındaki imar yollarını açma çalışmaları ise sürdürülüyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Mahmutlar Mahallesi’nde 10 ve 20 metre genişliğindeki imar yollarını açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda Kervansaray Caddesi’nde 2 kilometrelik 20 metre genişliğindeki imar yolu açıldı.



“Ulaşılmadık yer bırakmayacağız”

Mahmutlar Kültür Merkezi proje alanındaki yolların açılmasına ise devam ediliyor. Dolgu hafriyat çalışmalarının sürdürüldüğü yol çalışması hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Her geçen gün gelişen Mahmutlar Mahallemizde altyapı ve üstyapıya dair ne varsa gidermek için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Belediyemizin inşaatına başlayacağı Kültür Merkezi Projemizin imar yolundaki çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. Ekiplerimiz bölgede çok yoğun bir çalışma sürdürüyorlar. İmar yollarını açarak Mahmutlar’da ulaşılmadık yer bırakmayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.