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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat’ta Ramazan ayı boyunca 9 mahallede iftar çadırı

İHA

Manavgat’ta Ramazan ayı boyunca 9 mahallede iftar çadırı

Manavgat Belediyesi, Ramazan ayında kentteki birlik, beraberlik, paylaşım duygularını canlandırmak amacıyla hazırlıklarını tamamladı. Belediye, Atatürk Kültür Merkezi önünde Ramazan Ayı boyunca, 9 büyük mahallede de belirlenen günlerde iftar çadırları kurarak belediyenin imkanlarını iftarlarda halkla paylaşacak.

“Herkes davetli”
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ramazan Ayı öncesinde bir mesaj yayınlayarak halkın Ramazan ayını kutladı, belediye hizmetleriyle ilgili bilgilendirme yaptı. Ramazan ayında birlik beraberlik ruhunun en üst düzeye taşınması amacıyla tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Başkan Sözen,

“Ramazan Ayı boyunca Atatürk Kültür Merkezi önünde kuracağımız iftar çadırımızda halkımızla birlik, beraberlik ruhuyla orucumuzu hep birlikte açacağız. Ayrıca 9 büyük mahallemizde belirli günlerde kuracağımız iftar çadırlarımızda halkımızla bir araya geleceğiz. Hazırladığımız plana göre Atatürk Kültür Merkezi önünde Ramazan ayı boyunca her gün, 5 Nisan’da Sarılar Pazar Yerinde, 7 Nisan’da Taşağıl Kapalı Pazar Yerinde, 11 Nisan’da Çolaklı Kapalı Pazar Yeri’nde, 13 Nisan’da Gündoğdu Düriye Duran İlkokulu önünde, 15 Nisan’da Evrenseki Pazar Yeri’nde, 18 Nisan’da Ilıca Pazar Yeri’nde, 20 Nisan’da Side Salı Pazarı’nda, 22 Nisan’da Sarılar Ece Düğün Salonu önünde, 25 Nisan’da Kızılot Pazar Yeri’nde ve 27 Nisan’da Oymapınar eski Pazar yerinde kuracağımız iftar çadırlarımıza tüm halkımızı lokmalarımızı paylaşmaya davet ediyoruz” dedi.

“Tüm birimleri seferber ettik”
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ramazan ayını vatandaşların daha huzurlu ve güven içinde geçirmesi amacıyla belediye olarak seferber olacaklarını söyledi. Sözen, “Halkımızın Ramazan ayını daha rahat, huzurlu geçirmesi ve hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi için belediyemizin tüm birimlerini de seferber ettik. Manavgat Belediyemiz, size her zaman bir telefon kadar yakın olacaktır. Yine bu zorlu süreçte, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ay boyunca süreklilik arz eden bir hizmetle ulaşılacaktır. Zabıta Hizmetlerimiz ise ihtiyacımız olan huzur ve güveni sizler için temin edecektir” diye konuştu.

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