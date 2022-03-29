Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 50 kilo esrar ele geçirildi Serada yetiştirdikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürdüğü tespit edilen 4 kişi polis ekiplerince yakalandı

Antalya’da bir serada esrar yetiştirip piyasaya sürdükleri tespit edilen 4 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda ele geçirilen 55 kilo esrar maddesine el konuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin serada esrar yetiştirdiği ve bu maddeleri bir adreste depolayıp oradan da piyasaya sürdükleri bilgisi edinmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan baskında 55 kilo esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 17 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli M.Y., S.E. , B.D. ve H.B. hakkında “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan işlem yapıldı.

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