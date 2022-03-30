Döşemealtı, Türkiye Şampiyonası umutlarını son maça taşıdı

U18 liginde gurubunu birinci bitiren Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol takımı, oynadığı Playoff maçlarında Türkiye Şampiyonasına katılma şansını son maça taşıdı.

Geçen hafta Şimşek Spor U18 takımına maçın uzatma dakikalarında yediği golle 10 kaybeden Döşemealtı takımı dün oynadıkları Alanya Kestel Spor maçını 21 kazandı.

Maça tutuk başlayan ve ilk yarıyı 10 mağlup kapatan kırmızısiyahbeyazlılar ikinci yarıda harekete geçti. Rakip takımı adeta kendi sahasına hapseden Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol U18 takımı ikinci yarıda oyuna giren Ünal Alpar’ın attığı 2 golle maçtan 21 galibiyetle ayrıldı.

Bu skorla Türkiye Şampiyonasına katılma şansını son haftaya taşıyan Döşemealtı Belediyesi U18 takımı Salı günü Zeytinköy 2 Nolu sahada Serik Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek. Döşemealtı’nı Türkiye Şampiyonasında temsil etmek istediklerini söyleyen Teknik Direktör Savaş İnce, “Talihsiz bir biçimde ilk maçımızı kaybettik. İkinci maçımızı kazanmayı bildik, her şey haftaya oynayacağımız Serik Belediye Spor maçı ile belli olacak” dedi.

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