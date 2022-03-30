Antalya'nın simgesi Saat Kulesi özüne dönüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'nın simgesi Saat Kulesi özüne dönüyor

DHA

Antalya'nın simgesi Saat Kulesi özüne dönüyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın en önemli sembollerinden, Bizans dönemine ait burçlar üzerine 1900'lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi'nde restorasyon çalışması başladı. Etrafına iskele kurulan kulenin çevresi de örtüyle kapatıldı. Restorasyon kapsamında kulenin tepe kısmına sonradan yapılan dendanlar (burçlardaki çıkıntı) kaldırılarak, yerine 1940'lı yıllarda yıkıldığı düşünülen kubbe yapılacak.
Antalya'da tarihi Kaleiçi'nin ana giriş kapısı olarak bilinen Kale Kapısı'nda, 2'nci yüzyılda Bizans döneminde yapılan beşgen planlı burç üzerine 1900'lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi´nin restorasyonu için proje hazırlandı. Onlarca yıldır dokunulmayan ve içi harabeye dönen Saat Kulesi'nin restorasyon projesi, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca onaylandıktan sonra ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan şirketin üstlendiği restorasyonda, süre 300 gün olarak belirlendi. Şubat ayı ortalarında başlayan restorasyonun, 10 Aralık'ta bitirilmesi gerekiyor. Restorasyon sözleşme bedeli ise 1 milyon 229 bin 546 TL. Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait tarihi Saat Kulesi'ndeki restorasyon projesi, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülüyor.
İÇ KISMI HARABEYİ ANDIRIYOR
Kentte yıllarca yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan ve herkesin dışardan görebildiği kulenin içi ve üst kısımları, 2020 yılında ilk defa DHA tarafından görüntülendi. Kulenin 20 metreyi bulan en yüksek noktasında dört tarafa bakan tarihi saatleri, eskiden kullanıldığı düşünülen ve saat başı ses çıkartan çan benzeri düzeneği ve en üst katındaki sivil savunma sinyali amaçlı uyarı aracı bulunuyor. Tarihi yapının 8 metreye kadar olan kısmının beton dökülerek toprak altında bırakıldığı, üst kısımlarının ise bakımsızlıktan harabeyi andırdığı görüldü.
SEYİR TERASI VE BALKONLAR
Kulenin 8 metreye kadar olan kısmına, dış duvarındaki dik merdivenden tırmanılıyor. 8 metreden sonra ise demir bir kapıdan içeri girilerek, kule içindeki demir merdivenlerden dört ayrı kata çıkılabiliyor. İlk katta kulenin etrafını saran balkonları, ikinci katta saat düzenekleri, üçüncü katında ise pencereler bulunuyor. Üst katta ise sonradan eklenen imitasyon dendanların çevrelediği seyir terası bulunuyor, üzerinde de Türk bayrağı dalgalanıyor.
ROMA'DAN CUMHURİYET DÖNEMİNE
Yüksekliği 20,3 metre olan Saat Kulesi, Antalya'nın silüetini oluşturan Yivli Minare ve Tekeli Mehmet Paşa Camii ile yakın mesafede yer alıyor. Kulenin alt kısmı beşgen formu kale burçlarından oluşuyor. Saat Kulesi kısmının 19'uncu yüzyılın sonları veya 20'nci yüzyılın başlarında inşa edildiği düşünülüyor. Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan bir yapı olan kulenin tepesinde, 1940'lı yıllarda yıkıldığı düşünülen ve eski fotoğraflarda da görülen bir kubbe bulunuyor.
BETONLA KAPATILAN ALT KISMI AÇILACAK
Bazı kaynaklara göre rüzgar, bazılarına göre de yıkılarak yerine imitasyon taştan dendanlar yapıldığı düşünülen kubbe, restorasyon çalışmasıyla yeniden kulenin tepesine inşa edilecek. Ayrıca, kulenin iç kısmında betonla kapatılan yer açığa çıkarılacak şekilde, 6-8 metreye kadar betonla kapatılan ve toprak altında kalan kısmı ile etrafında kazı çalışması yapılacak. Altta kalan bölümden merdiven çıkması bekleniyor.
DUVARINA YAPIŞIK İŞ YERLERİ KALDIRILACAK
Kulenin, restorasyon çalışmalarından sonra halkın ziyaretine açılması da planlanıyor. Kulenin pencerelerinden Yivli Minare, Tekeli Mehmet Paşa Camii, Yat Limanı, Kaleiçi ve deniz manzarası görülebiliyor. Restorasyonla birlikte, kule duvarına bitişik taksi durağı ve ayakkabı boyacısının da kaldırılacağı açıklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-03-30 10:44:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaaltı Belediyesi’nin iki projesine ödül
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi’nin iki projesine ödül
Döşemealtı, Türkiye Şampiyonası umutlarını son maça taşıdı
YEREL HABERLER Döşemealtı, Türkiye Şampiyonası umutlarını son maça ...
Kadın jandarmalardan KADES tanıtımı
YEREL HABERLER Kadın jandarmalardan KADES tanıtımı
Çevreci Komşu Kart’a ‘Yerel Yönetim Proje Ödülü’
YEREL HABERLER Çevreci Komşu Kart’a ‘Yerel Yönetim Proje Ödülü’
Öğrenci ve polisler sahili temizledi Alanya polisi, çevre bilinci oluşturmak için gençlerle sahili temizledi
YEREL HABERLER Öğrenci ve polisler sahili temizledi Alanya polisi, ...
Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 50 kilo esrar ele geçirildi Serada yetiştirdikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürdüğü tespit edilen 4 kişi polis ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 50 kilo esrar ele ...
Mahra’nın ölümüne sebep olan köpekler mahallede korku salmaya devam ediyor Mahalle sakinleri: "Aynı olay ikinci kez yaşanıyordu"
YEREL HABERLER Mahra’nın ölümüne sebep olan köpekler mahallede korku ...
Güneş Mahallesi Kentsel Döşüm Projesi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Güneş Mahallesi Kentsel Döşüm Projesi’nin temeli ...
Ayak Tenisi Avrupa Festivali 6 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla başladı
YEREL HABERLER Ayak Tenisi Avrupa Festivali 6 ülkeden 82 sporcunun ...
Manavgat’ta Ramazan ayı boyunca 9 mahallede iftar çadırı
YEREL HABERLER Manavgat’ta Ramazan ayı boyunca 9 mahallede iftar ...
Antalyaspor Ekşili Gençlik Kütüphanesi açıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor Ekşili Gençlik Kütüphanesi açıldı
Arkeoloji öğrencileri Konyaaltı’ndaki antik yerleri gezdi
YEREL HABERLER Arkeoloji öğrencileri Konyaaltı’ndaki antik yerleri ...
Başkan Sözen, çocuklarla bahara ‘merhaba’ dedi
YEREL HABERLER Başkan Sözen, çocuklarla bahara ‘merhaba’ dedi
Küçük Mahra’nın babası: “İnşallah bundan sonra başka çocukları bu şekilde toprağa vermeyeceğiz” “Bunun için elimden gelen her türlü mücadeleyi yapacağım. Dava süreçlerimiz olacak” “Gerekli olan her kurumu herkesi dava ettik”
YEREL HABERLER Küçük Mahra’nın babası: “İnşallah bundan sonra başka ...
Küçük Mahra’ya anne, baba ve kardeşinden gözyaşları arasında son dokunuş Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı küçük kız son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı Anne, baba, ve küçük kardeşi tabuta birlikte sarılarak gözyaşı döktü Anne Derya Pınar: “Ablan melek oldu yavrum. O hem kalbi güzel hem de kendi çok güzeldi”
YEREL HABERLER Küçük Mahra’ya anne, baba ve kardeşinden gözyaşları ...
Kestiği ağaçla arkadaşının ölümüne sebep olan yabancı uyruklu işçi tutuklandı Yabancı uyruklu işçilerin kaçak çalıştığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kestiği ağaçla arkadaşının ölümüne sebep olan yabancı ...
Alanya’da miniklere resim kursu verildi
YEREL HABERLER Alanya’da miniklere resim kursu verildi
Kuzu balığı zannettiler oltayla 2 metrelik köpekbalığı çektiler Antalya’da amatör balıkçıların oltasına 2 metrelik 150 kilogram köpekbalığı takıldı Oltalardan makasla kurtarılan köpekbalığı kurtarılamadı Köpekbalığı incelenmek üzere olay yerinden götürüldü
YEREL HABERLER Kuzu balığı zannettiler oltayla 2 metrelik ...
Alanya Mahmutlar’da imar yolu çalışmaları hızlandı
YEREL HABERLER Alanya Mahmutlar’da imar yolu çalışmaları hızlandı
Dünyaca ünlü Damlataş Plajı'nda gün batımını onlarca kişi izledi
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Damlataş Plajı'nda gün batımını onlarca ...
Doç. Dr. Hüseyin Balıkcı: Sağlık turizmiyle 65 ülkeye hizmet verdik 
YEREL HABERLER Doç. Dr. Hüseyin Balıkcı: Sağlık turizmiyle 65 ülkeye ...
Başkan Esen, Karatepelilerin taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Esen, Karatepelilerin taleplerini dinledi
Antalya sokaklarının çılgın süpürgecisi Sokak ve caddelerdeki çöpleri dans ederek topladığı görüntüsüyle fenomen olan temizlik işçisi, dansıyla çöpleri toplamaya devam ediyor Çalıştığı belediyenin kendisi için özel klip de çektiği işçi, Antalya sokaklarında 'çılgın süpürgeci' olarak anılıyor Mesleğini aşkla yapan temizlik işçisinin dans partneri ise süpürgesi Temizlik işçisi Ali Arı: "Huzur buluyorum" "Dans edemediğim temizlik, temizlik değildir"
YEREL HABERLER Antalya sokaklarının çılgın süpürgecisi Sokak ve ...
Antalya OSB’de inovatif fikirler yarışacak Antalya OSB’den Ar-Ge ve inovasyon yarışması
YEREL HABERLER Antalya OSB’de inovatif fikirler yarışacak Antalya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.